Carolina Cruz abrió su corazón sobre la pérdida de su bebé: “Me culpé mucho”

Carolina Cruz ha contado varios aspectos de su vida de los que pocos o casi nadie tenían conocimiento. Es una mujer resiliente y aterrizada, por lo que los cambios a los que la vida la ha tenido que enfrentar los ha tomado con la entereza que merecen.

Te puede interesar: Claudia Bahamón cambió de casa y ahora será vecina de reconocidos famosos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

La presentadora de Día a Día es un ejemplo para muchas mamás que hoy en día están viviendo alguna experiencia fuerte con sus hijos, y a través de su fundación ha logrado ayudar a varias familias, pues como ella bien lo ha dicho, sus dos pequeños son el motor principal y el ejemplo de que se puede ayudar a otros.

¿Qué edades tienen los hijos de Carolina Cruz?

La presentadora colombiana, es conocida por su belleza, talento y carisma. Pero más allá de su exitosa carrera profesional, es una madre dedicada a sus dos hijos, Matías y Salvador.

Matías, nacido en 2017, es el hijo mayor de la relación entre Carolina y su expareja, el actor Lincoln Palomeque. A los cuatro años, la caleña volvió a ser madre de Salvador, quien nació en 2021, sin embargo, en ese intermedio fue cuando tuvo que superar la pérdida de otro bebé.

En entrevista con Flavia Dos Santos, la presentadora abrió su corazón y recordó lo duro que fue pasar por ese suceso.

“Cuando Mati nació, nació prematuro, tuvo que estar cinco días en UCI y estuvo que estar y estuvimos un mes con oxígeno en casa porque se le bajaba un poquito la saturación. Ese fue un momento difícil para mí” empezó diciendo.

Después siguió contando: “cuando empezamos a buscar el segundo quedé embarazada de forma natural también, y tuve una pérdida de 9 semanas. Eso también fue muy duro porque me tuvieron que hacer un legrado, uno como mujer se culpa por muchas cosas”.

Allí, Flavia la interrumpió para destacar que por lo general las mujeres siempre se culpan si tienen una pérdida, pero que en realidad es algo que puede pasar “el 30 % de las mujeres siempre tienen una pérdida; o sea, si tu metes 10 mujeres en un salón, 3 de ellas hemos tenido una pérdida”, complementó Carolina Cruz a lo que la brasileña le contestó “en cambio los hombres nunca se culpan”, una afirmación con la que la presentadora también estuvo de acuerdo.

“Ahí también me dio duro, me tocó hacer un tema de sanación y todo“, dijo y después agregó “cuando empecé a buscar nuevamente, ya tenía 40 años y no quedaba embarazada, entonces me tuve que hacer un tratamiento de fertilización in vitro que fue muy rápido y también me fue muy bien”.

Gracias a este tratamiento, hoy Carolina Cruz tiene a Salvador en su vida, un pequeño que ha sido la inspiración para continuar con su fundación y con su papel de mamá.