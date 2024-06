Carolina Cruz confesó la “frustración” que sintió al perder el reinado nacional

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. comenzó su carrera como presentadora en RCN y después, se unió a Caracol Televisión, donde ha estado presente en el matutino del canal: Día a Día.

La nacida en Tuluá, Valle del Cauca, representó a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, donde quedó como Virreina Nacional. Desde entonces, no ha dejado de ser protagonista de las pantallas de televisión.

Precisamente de esta participación que tuvo en el reinado habló recientemente en sus redes sociales. Allí, confesó el sentimiento que la abordó en el momento en que la corona se escapó de sus manos. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos.

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz en el reinado nacional

Carolina, antes de brillar en la televisión colombiana, incursionó en el Concurso Nacional de Belleza, donde su destacada participación como reina le abrió las puertas al mundo del entretenimiento.

Si bien han pasado más de dos décadas desde su participación en el reinado, esta experiencia aún ocupa un lugar especial en el corazón de Cruz, ya que marcó sus inicios profesionales y le permitió dar rienda suelta a su pasión por el modelaje.

Lee también: Ella es la guapa sobrina de Carolina Cruz que obtuvo un importante logro en EE. UU.

A finales de los años noventa, ostentó el título de Señorita Valle del Cauca y en 1999 representó a su departamento en el Concurso. Si bien era una de las candidatas favoritas, obtuvo el virreinato, mientras que Catalina Acosta se coronó como Señorita Colombia.

De dicha situación, Carolina habló hace poco a través de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad. Allí contó los sentimientos que vinieron a ella en el momento en que la corona se le esfumó.

“Una mujer que merecía ganar, que merecía ser Señorita Colombia como todas las que habíamos ido a participar”, comenzó contando la presentadora.

“Pero yo, dentro de mi inmadurez de los 20 años, de no entender, de no saber, salí en ese momentico como al parquecito de las banderas y empecé a ver a tantos cartageneros y a toda la gente del Valle diciéndome que yo era la reina”, añadió.

Puedes leer: Carolina Cruz se fue en contra de sus críticos y así respondió: “¿Te afecta?”

Después indicó que en ese momento tenía “sentimientos como de frustración, como de no entender por qué no había ganado, por qué no gané si todo el mundo me estaba diciendo que yo era favorita, y por qué no gané si a todo a la gente le parecía que tenía que ser yo”.

Finalmente, Carolina aclaró nuevamente que solo tenía 20 años en ese momento por lo que no era fácil esa situación en la que no entendía que le “había faltado. Ese centavito pa’l peso”.