Carolina Cruz confesó la razón por la que dejó sus estudios y no se graduó

Carolina Cruz lleva años en la televisión colombiana y aunque ha estado en diversos proyectos en los dos canales nacionales más vistos en el país, muchos se preguntan por sus estudios.

Hoy en día, la caleña hace parte del programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión y en ese segmento, ha logrado acompañar muy bien a Catalina Gómez, a Iván Lalinde y a todos los que hacen parte del matutino.

¿Qué estudió Carolina Cruz?

A lo largo de su carrera, la caleña se ha destacado no solo por su buena presencia ante una cámara, sino por su habilidad para conectar con audiencias de diferentes zonas del país.

Sin embargo, sus inicios no fueron exactamente en un canal de televisión. La presentadora saltó a la fama cuando participó en la versión del año 1999 de Señorita Colombia, donde naturalmente representó al departamento Valle del Cauca.

Aunque la joven parecía tener toda la belleza y el carisma necesario, parece que esto no fue necesario, porque al final quedó en segundo lugar, como virreina, y esa noche en Cartagena de Indias la corona se la llevó a casa la representante de Cundinarca, Catalina Acosta.

Carolina Cruz se confesó son sus seguidores y habló sobre por qué no tiene un cartón y decidió abandonar la Universidad. Fotografía por: Carolina Cruz

A pesar de ser muy buena en lo que hace, antes de saltar a la fama se conoció que la caleña decidió estudiar Comunicación Social, sin embargo, no terminó y dejó su carrera sin terminar, por lo que no llegó a graduarse como comunicadora y periodista.

Aunque la presentadora lleva 24 años en la pantalla chica, confesó recientemente que, mientras estudiaba, quiso empezar otro sueño.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”, señaló.

Igualmente, puntualizó que “debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”.

Cabe mencionar que su primera aparición en un canal nacional fue en el ‘Noticiero del Espectáculo’, programa de Jorge Barón. Después, se abrió un camino largo en la sección de entretenimiento del noticiero de RCN. La caleña logró llegar al canal, gracias a una recomendación de Andrea Serna.

Además de ello, la presentadora también, fue porrista, pues su padre y su hermano eran grandes hinchas del América de Cali, equipo en el que trabajó.