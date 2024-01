Carolina Cruz decidió cambiarse drásticamente el look: “Parece otra”

Carolina Cruz se ha destacado en la presentación y en el modelaje gracias a su elocuencia y buen desempeño frente a la cámara. La nacida en Tuluá, ha estado en varios programas y actualmente se puede ver todas las mañanas en Día a Día de Caracol Televisión.

Lo anterior ha hecho que Carolina, acumule una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, lo que pasa en su vida personal.

Cambio de look de Carolina Cruz

Este viernes, la caleña decidió realizar un en vivo, para contarle a sus seguidores que desde hacía un tiempo estaba pensando cambiarse de look y que por fin se decidió.

El responsable de su cambio fue el reconocido estilista y maquillador Malejo Cangrejo, quien también ha trabajado con otras famosas como Greeicy.

“No me voy a rapar, por Dios, pero dijimos que íbamos a hacer un live con Malejo. Sí quería mostrarles aquí en vivo y en directo el cambio que quiero hacerme” empezó diciendo la presentadora.

Con esto en cuenta, Malejo señaló que “el corte mariposa que está de moda es el retorno a las capas dosmileras y también como de los 70´s”, señaló.

Carolina Cruz sorprendió a todos sus seguidores con un cambió de look que pocos esperaban. Así se ve ahora. Fotografía por: Instagram

Igualmente dijo que hacerle tantas capas a Carolina no se podía, por su trabajo, pues arreglarlo sí era un poco difícil, además, el cabello de ella es muy delgado para sacar varias, pero sí quiso sacarse unas cuantas para darle más movimiento a su pelo.

“Hoy no vamos a hacer un capul, vamos a hacer una capa corta al frente”, señaló el estilista, mientras le iba mojando el cabello y organizándolo para cortárselo.

Durante el ‘en vivo’, Malejo fu mostrando cada paso y cómo dividió el pelo de Carolina Cruz para lograr esa capa larga de la que habló al frente y que le diera más movimiento al look de la presentadora. “Yo sugiero no hacer las capas más allá de la nariz, porque puede quedar muy corto y no hay posibilidad de ajustar nada. Caro no quiere sacrificar el largo del cabello, solo vamos a dar forma”, explicó el experto en belleza.

Entre las otras cosas que dijo la presentadora es que no le gustaría ponerse mona, ya que debido a la cantidad de secador, plancha y rizadora que usan diariamente, su cabello sufriría mucho.

“Quería cambiar y darle otro aire a la parte de al frente (...) lo que yo quería era que cuando me recogiera el pelo, salieran unos pelitos al frente, me encanta, se ve divino”, aseguró la caleña.