Carolina Cruz, en medio de la crisis, afirmó: “Sentí a la virgen muy cerca de mí”

Carolina Cruz es una de las presentadoras más destacadas de la televisión colombiana debido a su extensa trayectoria en la pantalla chica. Además, ha destacado en las pasarelas y en el mundo empresarial. Sin embargo, en los últimos años, las cosas no han salido como esperaba y se ha visto obligada a hacer enormes esfuerzos para saldar algunas deudas.

En 2013, Carolina Cruz tomó la decisión de crear su propia empresa, dedicada a la comercialización de productos de belleza, moda, hogar, entre otros. En este importante proyecto, decidió involucrar a algunos de sus familiares, quienes asumieron cargos de gran responsabilidad sin contar con el conocimiento necesario.

Esto llevó a que se cometieran muchos errores, llegando a generar deudas millonarias que pasaron de 500 millones a más de 2 mil millones de pesos. “Yo empecé a dimensionar ese valor y me preguntaba de dónde iba a sacar yo para pagar eso porque uno no es millonario”, comentó la presentadora.

¿Qué le pasó a Carolina Cruz?

En una charla que sostuvo la presentadora con el programa Sinceramente Cris del Diario AS, la también empresaria reveló los detalles de aquel duro momento en el que tuvo que pagar esa millonaria deuda que ascendía a los 2.800 millones de pesos. Afirmó que antes no comentaba cuál era su valor porque aún la debía, pero comentó los enormes esfuerzos que hizo para poder pagarla.

“Muy duro, vendí mi apartamento, me tocó trabajar más de lo que había trabajado. Gracias a Dios, el Canal Caracol me abrió las puertas y empecé a pagar”, aseguró la presentadora.

Carolina Cruz comentó que otra de las decisiones duras que le tocó tomar durante este momento tan complicado fue separarse de su hijo Matías, tan pequeño. “Me tocó desprenderme de Matías muy chiquito, pero bueno, se cumplió y ahora me estoy gozando a mis hijos muchos más”, afirmó.

Carolina Cruz y su lado más religioso

La presentadora es una mujer muy religiosa y aunque ha preferido no hablar últimamente del tema en público por “respeto a las religiones y creencias”, resaltó la importancia que ha tenido su fe en los momentos más difíciles. En esa misma charla con Cristian Estupiñán, Carolina Cruz comentó que siempre se sintió acompañada por parte de la Virgen María.

“Yo la he sentido muy cerca de mi vida desde hace unos ocho años, que empecé a estar más cerca de ella y empecé a hacer el rosario”, aseguró Carolina Cruz, que un momento que marcó su vida fue visitar la casa de la Virgen María. “Sentí una paz, una necesidad de llorar. Cogí agüita bendita de ese lugar, me senté, hablé con ella y le agradecí”.

Con el proceso de su pequeño hijo, Salvador, afirmó que siempre ha sentido la presencia de ella. “A mí me han pasado unas cosas muy bonitas, no la he visto, pero sí la he sentido, cuando sientes el olor a rosas, cuando te levantas por la mañana y tiene tus manos escarchadas, cuando te aparecen escarchitas en el baño (...) me pasó algo muy especial con una velita que se quemó con la imagen del Espíritu Santo”.