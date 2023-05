Carolina Cruz habló de la dieta que le ayudó a perder seis kilos: “Faltan dos más”

A pesar de que Carolina Cruz se vea muy esbelta y con el cuerpo cuidado, la presentadora decidió hablar de la nueva dieta que está haciendo para seguir cuidando su figura y de paso, su salud.

Si bien es cierto que hace mucho ejercicio y se esfuerza por mantenerse en forma, encontró en una doctora la fórmula para que la ayudara a tener las curvas que desea en este momento.

Carolina Cruz y su dieta

La presentadora que saldrá de Día a Día, habló en sus redes sociales del programa de alimentación que está haciendo y le ha hecho perder 6 kilos.

La caleña aseguró que su compañero Carlos Calero también la está haciendo con la misma persona pero que por supuesto son dos restricciones diferentes.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo con Victoria Escalante. Calerito [Carlos Calero] también la está haciendo, aunque es completamente distinta a la mía. ¿Por qué? Porque somos dos cuerpos completamente diferentes y sería muy irresponsable si yo les pongo por acá mi dieta exacta. No les mando una foto o una copia porque cada cuerpo tiene una necesidad completamente diferente”, empezó diciendo.

Igualmente, explicó: “Yo lo quería hacer porque me venía alimentando muy mal, estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeñitos. Sentía que debía darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación en la casa. Yo hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba“.

Agregó que en total ha bajado seis kilos pero “me faltan dos kilitos más, sobre todo de grasa, no de masa muscular, afortunadamente”.

¿Quién es nuevo novio de Carolina Cruz?

Desde hace unos meses empezaron los rumores de que la presentadora de televisión estaría saliendo con un piloto y modelo sanandresano llamado Jamil Farah. Poco a poco fueron dejándose ver en público hasta que fue muy evidente lo que sucedía.

La vallecaucana y el isleño fueron vistos en eventos como el Festival Estéreo Picnic o el desfile de la nueva colección de la diseñadora Faride Ramos. Asimismo, aparecían en las redes sociales del otro, pero de una manera muy discreta.

Pero ahora todo eso ha cambiado, pues hace unas horas Carolina Cruz oficializó su noviazgo con Farah, esto con una romántica foto de su más reciente viaje a la isla de San Andrés.