Carolina Cruz habló sobre Catalina Acosta y el reinado de 1999: “No éramos amigas”

Carolina Cruz irrumpió en el escenario nacional en 1999, representando al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza. Su belleza natural, carisma y porte cautivaron al público y jurado, posicionándola como una de las favoritas.

Si bien no logró obtener la corona, quedando como Virreina Nacional, este concurso logró abrirle las puertas al mundo del espectáculo y el modelaje-

¿Quién fue la reina cuando Carolina Cruz fue virreina?

Catalina Acosta, nació en La Vega, Cundinamarca, y terminó siendo una reconocida figura pública después de llevarse la corona.

Su belleza e inteligencia la llevaron a participar en Miss Universo 2000, donde alcanzó el top 10 de semifinalistas. Más adelante, en 2002, Acosta conquistó el título de Miss Italia en el Mundo, consolidando su trayectoria internacional.

Recientemente, Carolina Cruz reveló detalles inéditos de su experiencia en el Concurso Nacional de Belleza de 1999 por primera vez.

Acosta, quien retornó al país tras su estancia en México, destacaba como uno de los rostros más hermosos del certamen, compitiendo por el primer puesto junto a Carolina Cruz, quien habló en su podcast sobre este hecho que hoy en día muchos recuerdan.

“Fue una experiencia divina, de las mejores experiencias de mi vida, me la gocé, disfruté y la pasé muy rico. En ese año competía con unas mujeres hermosas como Raquel Jaramillo; Señorita Caldas, Claudia Rey; Señorita Santander, Catalina Acosta, una mujer bellísima y divina, estaba también Karen Martínez, entre otras” mencionó.

La presentadora de ‘Día a día’ reveló que estaba muy nerviosa el día del veredicto: “No sé cómo no le quebré las manos a Catalina, yo salgo apretándole los dedos con mucha angustia”.

Y después continuó: “Llegó el veredicto final y ganó ella, una mujer bellísima que merecía ganar. En medio de mi inmadurez de mis 20 años de no entender nada, me fui al parque de las bandera y vi a los cartageneros y gente del Valle apoyándome”.

Después señaló: “El pueblo no escoge a la reina, el que lo elige es un jurado calificador internacional y vio en Catalina, una mujer que con su belleza podría calificar para representar al país en Miss Universo”.

Luego contó “los medios de comunicación por ese entonces decían que me habían robado la corona, que me arrebató el título, pero no me robaron nada, Catalina era la ganadora por su belleza, intelecto, naturalidad y por ser tan amorosa. El jurado eligió muy bien e hizo una buena representación en Miss Universo”, dijo Cruz

“Hubo un tema de prensa y comunicación que nos alejó, nosotras nunca fuimos amigas y no fluyó para que tuviéramos una amistad. Pero, en algún momento trabajamos juntas y nos respetábamos nunca nos faltamos al respeto”.

Más allá del resultado final, Carolina Cruz atesora con cariño su experiencia en el Reinado, considerándola como una etapa fundamental en su crecimiento personal y profesional.