Carolina Cruz habló sobre la millonaria deuda que le costó relación con su hermano

Carolina Cruz, es una mujer muy polifacética, que ha conquistado el corazón del público colombiano, no solo por su belleza y carisma, sino también por su talento y tenacidad.

Te puede interesar: Él es el hijo del actor Marcelo Dos Santos y Aura Cristina Geithner. Así se ve

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Su camino al éxito no ha sido fácil, pero su pasión por lo que hace, la han convertido en un referente para muchas mujeres colombianas. Sin embargo, no todo en su vida se ha dado tan fácil y menos cuando se trata de emprender.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Nacida en Tuluá, Valle del Cauca, Carolina Cruz se inició en el mundo del modelaje a los 14 años, participando en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia en 1999, donde obtuvo el título de Virreina Nacional. Este logro le abrió las puertas a una exitosa carrera internacional, desfilando en importantes pasarelas.

Sin embargo, Carolina no se limitó al mundo del modelaje. Su espíritu inquieto la llevó a explorar otras facetas incursionando en la creación de empresa.

En 2013, fundó su propia empresa, “Carolina Cruz Empresaria”, dedicada a la creación y comercialización de productos de belleza, moda y hogar. Allí decidió incluir a algunos integrantes de su familia para que le ayudaran manejando el negocio, y fue cuando su vida financiera pasó por un momento de crisis.

“Empezamos con mi familia a posicionar una marca que incluía negocios de joyería, zapatos, fajas, perfumes, línea corporal de belleza y otros. Delegué la administración a mi hermano, quien tenía cero experiencia en negocios, porque él salió de estudiar y se puso al control de la compañía”, contó Cruz.

Después contó: “Empezamos a cometer muchos errores por desconocimiento, nunca nos dejamos asesorar (...) Empezamos a abrir nuevos locales, a pagar arriendos carísimos, a poner el negocio en franquicia sin saber cómo era eso. Otro error era que yo sacaba mensualmente un dinero para que las empresas dependieran de mi bolsillo, y eso no se debe hacer, error garrafal”.

La presentadora reveló que en un momento su hermano le dijo que tenían una deuda de $500 millones de pesos, sin embargo, esa fue creciendo a tal punto de crecer a 2 mil millones de pesos.

“Yo decía en qué se gasta uno 2 mil millones de pesos, no sabía si ponerme a llorar, si enojarme, si salir a correr (...) yo empecé a dimensionar ese valor y me preguntaba de dónde iba a sacar yo para pagar eso porque uno no es millonario, yo no soy una mujer millonaria, nunca lo he sido”.

Igualmente, contó que empezó a hacer sus cuentas e intentó saldar todo pero que lo primero que pasó fue que la relación con su hermano se fracturó totalmente “yo no quería ver a mi hermano ni en fotos”.

“Mi mamá igualmente se sintió culpable porque hubo cosas que ella sí sabía y se quedó callada. Yo me culpé porque me relajé con muchas cosas (...) entonces aprendí con un totazo terrible, ellos se fueron a vivir a Estados Unidos y cuando yo miro resulta que la deuda era de $ 2.800 millones de pesos”, reveló Carolina Cruz.

Finalmente, contó que después de hablar con los bancos y tomar las riendas de su empresa, más la venta de un inmueble que tenía y otras cosas, logró saldar la deuda con mucho esfuerzo.

“Logré pagar la deuda en 2 años y medio. Trabajé mucho, como nunca en la vida, perdí mucho tiempo valioso con Matías que hoy en día trato de recuperarlo y amo estar con mis hijos pero me tocó volverme a reactivar y a hacer muchas cosas que ya no estaban en mi vida”, dijo la caleña.