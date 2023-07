Carolina Cruz impactó con foto en vestido de baño: “Se ve muy diferente”

Carolina Cruz es una mujer que ama su cuerpo, verlo sano y cuidar de él, por ello, adora cuidar muy bien de su figura, de peso y por supuesto su salud.

Si bien es cierto que hace mucho ejercicio y se esfuerza por mantenerse en forma, hace poco, la caleña habló de una dieta que está realizando y en la que encontró un buen balance.

Carolina Cruz y su foto en redes sociales

Recientemente, la presentadora publicó una serie de historias en las que mostró que su día festivo decidió pasarlo rodeada de mar, sol y playa, uno de sus planes favoritos.

Adicional a mostrar el bote en el que estuvo navegando y el espacio mágico en el que descansó, también publicó una imagen en vestido de baño que impactó a todos sus seguidores.

Usando un bikini color dorado, y su pelo un poco más largo y ondulado, la presentadora mostro su figura muy tonificada, sensual y tranquila.

Por supuesto, los resultados de sus cuidados alimenticios y su disciplina con el ejercicio se está notando mucho, pues en la imagen con la que dejó boquiabiertos a sus seguidores e incluso a su nuevo novio, Jamil Farah, se ve preciosa.

El texto que publicó para complementar la imagen fue “lugares”, lo que quiere decir que justo en ese momento y donde se encontraba era el espacio perfecto que la hacía feliz.

Además de destacar sus curvas y su cuerpo perfectamente trabajado, hubo varios comentarios encontrados, pues si bien la mayoría alabaron su figura, hubo otros que la criticaron fuertemente, pues destacaron que ese no era un resultado tan natural como muchas mujeres pensaban.

“Ese cuerpazo no es de milagro, es pura constancia”; “Se ve muy diferente, se nota que ha hecho ejercicio y perdido peso”; “Esos son los resultados de ser disciplinada”; “Cuerpazo. Muy bien trabajado y sé que implica sacrificios y disciplina”; “Yo no sé, pero parte de ese cuerpo son las máquinas y una que otra cirugía”; “Sé que es constante con el ejercicio, pero hay algo de cirugías y ayudas en esas curvas”; “Amo sus curvas y me gustaría creer que eso es natural, pero sé que no es así”; “Ninguna de estas famosas se muestra tal y como es, o como eran, son un engaño total”, fueron algunos comentarios en el post.

Sin lugar a dudas, la empresaria además de trabajar fuerte en su empresa, se esfuerza por mantener una estabilidad casi completa, tanto en su hogar y en su trabajo como en el gusto por verse y lucir bien, algo que está logrando a cabalidad.