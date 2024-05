Carolina Cruz mostró la tierna forma en que su hijo la manipula: “no he podido salir”

Carolina Cruz no solo destaca por su carrera en los medios en Colombia, especialmente en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión, sino también por su dedicación como madre, un rol que desempeña con amor y autenticidad, inspirando a muchos con su ejemplo.

La presentadora es conocida por compartir numerosos aspectos de su vida como mamá, mostrando a través de fotos y videos en redes sociales el tiempo de calidad que dedica a sus dos hijos. Ya sea en casa o en divertidos paseos, la presentadora constantemente documenta los momentos especiales y cotidianos que vive junto a ellos.

¿Carolina Cruz es manipulada por su hijo Salvador?

En las últimas horas, Carolina Cruz ha vuelto a encantar a sus seguidores con una serie de videos en Instagram donde revela la astucia y ternura de su hijo menor, Salvador. A su corta edad, Salvador ha demostrado tener un ingenio notable para conseguir lo que desea, utilizando técnicas adorables para “manipular” a su mamá.

En uno de los videos compartidos por Cruz, se puede ver a Salvador en medio de la creación de un “campamento” en su habitación. Con una mirada inocente y un convincente “porfis” en tono tierno, Salvador le pidió a su mamá algunas cobijas extra para completar su proyecto. Carolina, divertida pero firme, le respondió: “¿Por qué me manipulas con esa cara? Vení otra vez. No podemos sacar tantas cobijas”. Sobre el video, la presentadora escribió: “así me manipula él”, dejando claro que aunque entiende la estrategia de su hijo, no siempre cede ante sus adorables peticiones.

El tierno gesto que tuvo Salvador con Carolina Cruz

En otra historia de Instagram, se pudo ver cómo Salvador recompensó a su mamá con un gesto lleno de cariño: masajes en los pies. Con una brocha y crema en mano, el pequeño Salvador se esforzaba en relajar a su mamá antes de que ella se fuera a trabajar. “No he podido salir de la casa a trabajar”, escribió Carolina en el video, mostrando que las atenciones de su hijo la mantenían ocupada, pero evidentemente feliz.

Así, la dinámica entre Carolina Cruz y sus hijos no solo muestra los desafíos de la maternidad, sino también las dulces recompensas. A través de estos videos, Cruz ofrece una ventana a su vida familiar, permitiendo a sus seguidores ser testigos de los momentos de ternura y astucia que hacen de la maternidad una experiencia única y enriquecedora.