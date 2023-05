Carolina Cruz reveló como se lleva actualmente con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. Actualmente, se le puede ver todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Además, la popularidad de Carolina ha crecido después que su separación con el actor Lincoln Palomeque se conociera y, además, se confirmara que ahora le ha dado una nueva oportunidad al amor al entablar una relación con el piloto Jamil Farah.

Teniendo en cuenta lo anterior, los seguidores de la modelo todo el tiempo están atentos a lo que sucede en su entorno personal y en su carrera profesional. Incluso, le han llegado a preguntar un poco sobre lo que sucede entre ella y su expareja.

¿Cómo se lleva Carolina Cruz con Lincoln Palomeque?

En una ocasión, en un diálogo en el programa web Desnúdate con Eva Rey, la presentadora hizo referencia a Palomeque, hablando, sobre todo, de la ausencia que tenía en su familia.

La presentadora contestó que no se debía a decisiones propias del actor, sino, a temas laborales que le impedían estar muy cercano a su familia.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajo que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó en aquella charla.

“Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”, añadió en la entrevista.

Después de meses de lo dicho por Carolina y tras haber forjado una nueva relación, aún los seguidores de Cruz preguntan sobre la relación que tiene actualmente con su exesposo y así, conocer el vínculo que llevan.

Por lo anterior, en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su oficial cuenta oficial de Instagram, uno de sus fanáticos le cuestionó: “¿Cómo te llevas con el padre de tus hijos?”.

Al interrogante contestó que, por sus hijos, se llevan realmente bien: “Por este par, demasiado bien”. Acompañado de la respuesta, posteó una foto de sus dos pequeños, Matías y Salvador.

Historia de Instagram de Carolina Cruz. Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz confirma su noviazgo con Jamil Farah

Diversos videos y fotos se han filtrado de la presentadora y el piloto. A pesar de ello, ninguno de los dos había aceptado públicamente que se encontraban en una relación amorosa.

Sin embargo, en la última emisión de Día a Día, en donde ella es una de las conductoras, estuvieron como invitados sus compañeros de La Red Carlos Vargas y Carlos Giraldo, quienes la presionaron para que aceptara su noviazgo.

Inesperadamente, Vargas elogió a Carolina por su buen gusto con los hombres: “Tengo que decirte una cosa: Tenés muy buen gusto, gorda”, afirmó.

Cruz solamente sonrió sin decir una sola palabra al respecto, pero, Giraldo reforzó lo dicho indicando: “Sí, ¿pa qué?, todo podrá ser”.

“Yo vi ese hombre face to face y dije: Ahhh ¿Carolina o yo? [risas]”, añadió Carlos Vargas. Sin más escapatoria, Carolina siguió riendo, escuchando esta vez a su amigo Iván Lalinde dando a entender que todo es cierto: “No, perdón, el que tiene buen gusto es él”.