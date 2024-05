Carolina Cruz reveló detalles inéditos de su actual romance: “No le veía futuro”

Carolina Cruz Osorio, nacida en Tuluá, es una figura reconocida por su trayectoria como presentadora, modelo y empresaria.

Su carrera comenzó como porrista del América de Cali y en 1999 participó en el certamen Miss Colombia, representando al Valle del Cauca, donde obtuvo el título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Desde entonces, ha participado en numerosos programas como La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Colombia’s Next Top Model, Festival Internacional del Humor y actualmente, se encuentra en Día a Día consolidándose como una de las presentadoras más queridas de Colombia.

Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

Debido a su gran reconocimiento la vida amorosa de Carolina ha sido tema de la opinión pública en varias ocasiones. Su separación con Lincoln Palomeque dejó a varias personas sorprendidas y a pesar de ello, decidió darle una nueva oportunidad al amor al lado del piloto Jamil Farah.

Lee también: Novio de Carolina Cruz fue captado con hermana de Paulina Vega: ¿en dónde?

Carolina Cruz y su novio, Jamil Farah

En una íntima conversación con la periodista Cristina Estupiñán en su programa Sinceramente Cris, la presentadora se sinceró sobre el inicio de su relación con Farah.

Cruz confesó que, al principio, no buscaba una relación seria con Jamil, ya que no quería crear falsas expectativas. Sin embargo, la conexión entre ellos fue innegable y, con el tiempo, su amor floreció. “Cuando empezamos dije: ‘lo voy a intentar; nada pierdo, si dura, bien, y si no dura, no pasa nada”, confesó.

En medio de la revelación sobre el inicio de su relación, la empresaria también mencionó que uno de los aspectos que la llevó a dudar de la estabilidad de la pareja era la diferencia de edad entre ellos. “No le veía futuro porque él es menor”, indicó al respecto.

Puedes leer: Carolina Cruz reveló cómo conoció a su novio Jamil Farah: “Qué peligro”

A pesar de ello, la celebridad afirma sentirse plenamente feliz y serena en su relación, ya que resalta que Jamil de 32 años ha comprendido y respetado sus espacios personales como mujer y madre de dos hijos, a lo largo del año y tres meses que han compartido.

“Me siento contenta porque estoy con alguien que tiene claro quién soy, respeta mi rol de madre y mi profesión. Él entiende mi mundo, me gusta cómo me trata y la forma en la que hemos construido todo”, finalizó Carolina Cruz de 44 años.