¡Qué asco! Así descubrió Carolina Cruz que su novio le era infiel: “marcó mi vida”

La popular presentadora de televisión, Carolina Cruz, ha sorprendido a sus seguidores al abrir las puertas de su vida privada a través de su libro y pódcast titulado ‘Mi mundo, mis huellas’.

En el último episodio, Carolina compartió una historia personal que dejó a muchos boquiabiertos: la impactante experiencia de descubrir la infidelidad de un exnovio a través de un condón usado.

Según las propias palabras de Carolina en su pódcast, reveló: “La verdad es que he tenido varios novios y la gran mayoría me han puesto los cachos”.

Carolina Cruz: “encontré un condón utilizado”

La historia que Carolina decidió compartir se remonta a varios años atrás, cuando tenía entre 23 o 24 años. En ese entonces, Carolina estaba profundamente enamorada, y su relación con este novio era de gran importancia para ella.

Sin embargo, todo cambió cuando la también modelo descubrió la infidelidad de su pareja de una manera impactante.

“No me faltó sino llegar a la casa y verlo en acción. Pero encontré su condón utilizado dentro del tarrito del baño”, compartió la presentadora de ‘Día a Día’, describiendo el momento de shock que cambió el rumbo de su relación.

Este descubrimiento desencadenó una serie de eventos que llevaron a Carolina a confrontar a su pareja y finalmente poner fin a la relación.

“No me sostenía la mirada. (...) Yo entro al baño, me da por abrir el cajón y tenía la caja de condones abierta. Después, iba a botar un papel a la basura y me encuentro un papel higiénico doblado como un origami, me da por coger el papel y estaba el condón recién utilizado”, añadió Cruz.

Aunque la experiencia fue dolorosa, Carolina ha encontrado la fortaleza para mantener una buena relación con este hombre, y ahora son buenos amigos. Como era de esperarse, en el pódcast Carolina optó por no revelar el nombre de su exnovio, que, por el momento en el que ocurrió todo, se puede presumir que no se trata de Lincoln Palomeque, con quien mantuvo una relación hace algunos años y que dejo como fruto a dos hijos.

La historia de Carolina Cruz nos recuerda que, incluso las personas públicas y exitosas, tienen sus propias batallas personales que librar.