Carolina Cruz revivió un doloroso episodio con estas fuertes palabras

Carolina Cruz se caracteriza por ser una de las personalidades más queridas de la farándula colombiana. Es claro que desde que se dio a conocer por primera vez como reina fue una de las favoritas del país y eso no ha cambiado. En su faceta como presentadora también se ha ganado un puesto en el corazón de los televidentes.

Durante el programa ‘Desnúdate, con Eva Rey’, Carolina Cruz compartió el escenario con ‘La bemba’, cantante y actriz que está en embarazo en este momento,

A raíz de esto, la presentadora le preguntó si sentía “envidia” por el estado en el que se encontraba La Bemba, y allí Carolina compartió sus propias luchas. Comentó cómo ha sido ser madre.

La presentadora afirmó: “Si algo me disfruté, yo en mi vida fueron mis embarazos, además porque yo tuve tres embarazos, pero perdí uno”, dijo Cruz durante la entrevista.

Así, llegó al tema en la mitad de la entrevista de algo que fue notablemente uno de los episodios más duros de su vida. En este embarazo perdió a un hijo a las pocas semanas de gestación, con su anterior pareja Lincoln Palomeque.

La vallecaucana se conmovió mucho al contar la historia, y comentó que nunca supo si su tercer hijo sería niño o niña, ya que el bebé no logró sobrevivir las semanas suficientes de gestación para saberlo.

El duro episodio de la pérdida del embarazo de Carolina Cruz

Ya alguna vez la famosa celebridad había contado que después de tener a su hijo Matías en el mes de abril de 2017, había quedado embarazada, en el año 2018, y desafortunadamente no alcanzó a gestarse correctamente. Carolina comentó que fue tan solo a las 9 semanas, tristemente en uno de los controles de rutina fue donde se enteró. Contó que el médico les informó que “algo no andaba bien” y que en ese momento detectaron que al bebé no le latía el corazón. Tanto ella como Palomeque tuvieron que presenciar ese duro momento, algo que les cambiaría para siempre su destino, como todas las grandes pérdidas. El médico les explicó que tendría que hacerse un legrado, a lo que ella hoy comenta: “nunca voy a olvidar esta palabra tan dura”.

Lo que dijo Carolina Cruz sobre si sería mamá nuevamente

La presentadora le interrogó a Carolina si tendría un hijo con su nueva pareja, el piloto Jamil Farah.

La presentadora le interrogó a Carolina si tendría un hijo con su nueva pareja, el piloto Jamil Farah. A esto contestó: “Uno nunca puede decir que está cerrada la posibilidad porque la decisión es del de arriba. Si tuviera que tomar una decisión, hoy mismo diría que sí”. Pero rápidamente lo puso en duda de nuevo, finalizó con: “es mejor pensarlo”. “Tengo 44 años entonces ya como que uno dice ‘ay, Dios mío, ¿será un poco irresponsable?”.

