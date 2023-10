¿Carolina Cruz se cambió de casa? Esto reveló la caleña, no mencionó a Jamil Farah

Recientemente, la vida romántica de Carolina Cruz, está en boca de toda la opinión pública. Lo anterior, tras separarse del actor con quien llevaba varios años, Lincoln Palomeque, y haber tenido dos hijos con él, Salvador y Matías.

Te puede interesar: ¿Quién es Sofía Osío Luna, la preciosa virreina colombiana en Miss Internacional?

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

La presentadora de Día a Día y Jamil Farah se llevan exactamente 12 años de diferencia, sin embargo, esto no ha sido un motivo para que demuestren a través de sus redes sociales lo feliz que están juntos.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

A través de las redes sociales, la pareja ha dejado ver lo enamorados que están el uno del otro y esta vez, fue Cruz la que subió una foto en la que se puede apreciar lo entusiasmada que está con la relación.

Jamil Farah ha flechado el corazón de Carolina e incluso, se les ha visto compartiendo experiencias únicas. Por ello, ninguno de los dos ha dudado en presumir la gran conexión que sienten.

Recientemente, Carolina Cruz sorprendió a sus seguidores de Instagram hablando sobre si se había cambiado de vivienda, pues ellos notaron que estaba diferente.

A través de las historias de la red social, la caleña no dudó en responder las dudas y aclarar si se cambió de casa hace poco o continúa viviendo en el mismo espacio que ha mostrado siempre.

Carolina Cruz Fotografía por: Instagram @carolinacruzosorio

La caleña empezó destacando lo observadores que son sus fanáticos, pues varios le habían escrito con la misma duda.

“Estos seguidores míos son muy observadores y llevan varias semanas preguntándome si me cambié de apartamento y qué por qué ya no estoy entrenando en el mismo espacio”, empezó diciendo.

Sin embargo y para aclarar cualquier duda, aseguró que efectivamente continúa en su casa “sigo en mi mismo apartamento con mis gordos, no me he cambiado, el segundo piso todavía existe”.

Dijo que lo que estaba pasando era que su hijo menor, Salvador “últimamente, madruga tanto como la mamá. A veces se levanta a las 5 a.m., otras a las 5:15 ó 5:20 de la mañana y si estoy en el segundo piso, no lo escucho”.

Igualmente dijo que, si no lo escucha o no lo tiene a un alcance visual “me agobia un poquito”, por ello, ha decidido entrenar en otro espacio y más cerquita de sus pequeños.

“Me preocupa que se queden aquí abajo despiertos y solos mientras yo estoy por allá arriba haciendo ejercicio, conectada”, la caleña también agregó que es diferente cuando va al gimnasio -que son dos veces a la semana-.

“Aprovecho que se quedan con el papá a dormir y voy a gimnasio pero cuando no, lo hago aquí en el primer piso, bajo las pesas y bajo todo y entreno aquí”, finalizó.