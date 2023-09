Carolina Cruz se destapó sobre la verdad de su separación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. Actualmente, se le puede ver todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Además, la popularidad de Carolina ha crecido después de que su separación con el actor Lincoln Palomeque se conociera y, además, se confirmara que le ha dado una nueva oportunidad al amor al entablar una relación con el piloto Jamil Farah.

¿Cuáles fueron los novios de Carolina Cruz?

Si bien a Carolina se le conocieron varias parejas, con la que más duró y se pensó que se quedaría fue con el actor Palomeque, sin embargo, eso terminó.

Aunque la presentadora había hablado muy poco de la situación y aclaró que adora tener su vida personal de manera muy reservada, esta vez sorprendió con una confesión.

Mucho se ha dicho de la separación de Cruz con el actor, sin embargo, esta vez fue ella misma la que quiso referirse al tema.

En entrevista con la revista Aló, la vallecaucana abrió su corazón y se refirió al tiempo real en el que ella y su expareja llevaban terminados.

Durante la conversación, la también empresaria aseguró que la separación con Lincoln ocurrió hace más de dos años, lo que quiere decir que cuando se hizo el anuncio, en 2022, ellos ya estaban viviendo en casas separadas.

“Yo estoy separada de Lincoln hace más de dos años, entonces también me di tiempo para estar sola, para dedicarme a la recuperación de Salvador, la fundación, yo como mujer y en muchos aspectos de mi vida. En mis relaciones, en perdonar, en perdonarme, y ese proceso fue tan bonito que cuando el universo se dio cuenta de que yo estaba preparada, me lo puso ahí”, confesó la modelo.

Con esto, Cruz confirmó que tal y como muchos decían y se sospechaba, desde el año 2021 estaba separada, pese a las constantes negaciones que realizó durante ese año.

¿Cómo se lleva Carolina Cruz con Lincoln Palomeque?

En una ocasión, en diálogo con Eva Rey en su programa Desnúdate con Eva, la presentadora hizo referencia a Palomeque, hablando, sobre todo, de la ausencia que tenía en su familia.

La presentadora contestó que no se debía a decisiones propias del actor, sino, a temas laborales que le impedían estar muy cercano a su familia.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajo que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó en aquella charla.

“Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”, añadió en la entrevista.

Después de meses de lo dicho por Carolina y tras haber forjado una nueva relación, aún los seguidores de Cruz preguntan por su ex, algo a lo que ella no le ha prestado tanta atención.