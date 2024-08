Carolina Cruz se mostró ‘enojada’ con su hijo Salvador por esta razón: “No me gusta”

Carolina Cruz, una figura reconocida en el mundo del entretenimiento colombiano, ha abierto su corazón y su hogar para compartir la historia de su hijo menor, Salvador.

Te puede interesar: Periodista de Noticias Caracol fue modelo antes de entrar al canal ¿Quién es?

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

Desde que Salvador llegó al mundo, Carolina ha sido transparente sobre los desafíos médicos que enfrentó con su pequeño, convirtiéndose en un referente para muchas familias que atraviesan situaciones similares.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

La presentadora ha hablado abiertamente sobre el diagnóstico de macrocefalia que recibió Salvador a temprana edad y sobre todo su proceso. Esta condición se caracteriza por un crecimiento anormal de la cabeza y ha requerido una atención médica constante.

La presentadora de Día a Día, ha documentado el proceso de Salvador a través de sus redes sociales, compartiendo lo aliviado que está su pequeño y los momentos de alegría que han vivido juntos.

Recientemente, la caleña publicó un video en el que mostró su papel como madre fuera de cámaras y la manera en la que está educando a sus hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Carolina aseguró que a temprana edad, es importante para ella que tanto Salvador como Matías sepan manejar sus emociones.

“Vamos a hablar seriamente Salvador”, se escucha decir a ella, mientras muestra a su hijo escondido entre sus piernas.

Luego le preguntó si él había hecho algo en el baño, a lo que primero dijo que no y después cambió su respuesta a sí; ante ello, la caleña le recalcó “lo primero, no me gusta que me digas mentiras, decir mentiras no está bien, a mamá le gusta que le digas la verdad así no sea chévere”.

Luego continuó poniéndolo a prueba y preguntándole sobre el desorden de juguetes que el menor de los hermanos había hecho: “Lo segundo, ¿tú hiciste todo ese reguero?”, a lo que el niño respondió que sí pero que no quería ocuparse de recogerlo y de hecho, hizo un poquito de pataleta, pues se mostró perezoso de organizar su desorden.

Luego de publicar este momento, Carolina Cruz resaltó para sus seguidores “la frustración no es fácil pero la tiene que conocer”.

Sin duda, la maternidad ha enriquecido la vida de la presentadora de Día a Día en todos los sentidos. Le ha brindado una nueva perspectiva sobre su futuro, y le ha regalado momentos de felicidad indescriptibles.

Su papel como madre es un ejemplo de cómo se puede combinar la pasión por el trabajo con el amor incondicional por los hijos, pues este es un detalle que han destacado varios de sus seguidores.