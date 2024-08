¿Por qué Carolina Cruz decidió tomar acompañamiento psicológico recientemente?

Carolina Cruz, una figura reconocida en el mundo del entretenimiento colombiano, ha sabido equilibrar su exitosa carrera con su faceta más personal: la maternidad. Su vida, marcada por los reflectores, ha adquirido una nueva dimensión desde que se convirtió en madre.

La presentadora de Día a Día, ha compartido abiertamente su experiencia maternal con sus seguidores, relatando los desafíos y las alegrías que conlleva esta etapa.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Desde el embarazo hasta la crianza de sus hijos, Carolina ha mostrado una vulnerabilidad que la acerca aún más a su público. Ha hablado sobre los cambios físicos y emocionales que experimenta una mujer durante el embarazo, así como las preocupaciones y las dudas que surgen en los primeros meses de vida de un bebé.

Sus publicaciones en redes sociales se han convertido en un espacio en el que comparte momentos cotidianos con sus hijos de 7 y 3 años, Matías y Salvador, desde celebraciones especiales hasta simples juegos en casa.

A través de sus historias, Carolina ha revelado los momentos más complicados que ha tenido que vivir como mamá y así lo afirmó en una reciente entrevista.

Si bien la vida de la presentadora de Día a Día a cambiado de varias maneras, desde su pareja hasta los negocios y decisiones que ha tomado, sus hijos han sido el centro para continuar y hacerle frente a todo, sin embargo, no siempre es fácil para ella continuar.

De acuerdo con lo dicho por la caleña, la quiebra y la pelea con su familia por la cantidad de dinero que se debía, la hizo alejarse mucho de ellos, no obstante y después de un tiempo, ella logró salir adelante, no solo pagando su millonaria deuda, sino además reconciliándose con todos.

“Yo decía ‘pero cómo voy a dejar de ver a mis sobrinos, cómo mi hermano va a dejar de disfrutarse a Mati’ entonces yo decía ‘los niños no tienen la culpa, son problemas de adultos y como adultos tenemos que responsabilizarnos de eso”, empezó contextualizando.

Luego reveló que nada de esto lo hubiera podido lograr sin la ayuda de expertos “obviamente todo esto lo hice con trabajo psicológico, esto no es yo lo pensé sola en mi habitación, no, yo he pedido ayuda, yo tengo psicóloga”.

Asimismo, agregó que ha hecho programación neurolingüística “y yo de verdad que me ayudo mucho y las personas expertas y profesionales son las que me han ayudado a lograr entender muchos procesos de mi vida y cuando necesito ayuda la pido a grito herido y hago mi terapia feliz y me siento feliz de hacerla”.