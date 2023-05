¿Carolina Cruz se va a casar con Jamil Farah? Esta foto da pistas de su compromiso

La presentadora Carolina Cruz ha estado en los titulares de los medios, después de que su nuevo romance se diera a conocer e incluso ella misma lo confirmara.

Se trata del piloto Jamil Farah, con quien se le ha visto en varios eventos como el Festival Estéreo Picnic, y en otros conciertos en los que a la pareja se le ha visto muy cómoda y enamorada.

Carolina Cruz y Jamil Farah: ¿Podrían llegar al altar?

Los seguidores de la presentadora no le han perdido la pista a cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales, con el fin de establecer conexiones y confirmar, aún más, que la relación va viento en popa.

Aunque al iniciar su relación fueron, ambos fueron muy cautelosos, hace unos días Carolina Cruz oficializó su noviazgo con Farah, a través de una romántica foto de su más reciente viaje a la isla de San Andrés. Ella aparece recostada sobre un barco, mientras que él la besa en la boca desde arriba, con el mar de fondo.

A partir de allí, han sido varios los seguidores que le han dejado mensajes positivos por la relación que recién empieza.

De hecho, recientemente una foto replicada por la presentadora prendió los rumores de una posible boda. A través de sus historias de Instagram, Cruz publicó una imagen con unos zapatos de tacón color verde de su marca, junto a un anillo.

“Para una novia audaz”, dice la postal, acompañado de un emoji de una muñeca vestida de novia.

Sin embargo, ni Carolina ni su equipo de prensa se han referido al tema y por supuesto el piloto tampoco ha publicado nada referente al tema.

Cabe destacar que luego de que se confirmara oficialmente su noviazgo con el piloto, los comentarios de sus seguidores no se dieron a esperar.

“Divinos”; “Qué viva el amor”; “Ash Carito, qué lindos”; “Sería tan divino que formalizaran la relación con un matrimonio”; “Y qué vitamina”; “Uf, Carolina Cruz, ¡amo verte feliz!”; “¡Verte feliz es todo lo que está bien en la vida!”; “Vitamina A, amor”; “Bravo, ¡hermosa!”; “¡Mereces ser feliz!” y mucho más.

Cabe destacar que la vallecaucana no descarta llegar al altar, pues así lo dijo en su entrevista con Eva, en la que aseguró que se lo ha imaginado.

“Ahora sí, me parecería delicioso, como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa. ¿Cómo me lo imagino? Un parrandón, vestida de blanco, como color cremita… Superlindo, una cosita, así como strapless, un vestidito cortico o vaporosito”, precisó en aquel momento.

En cuanto al anillo, la presentadora aseguró: “No tiene que ser una roca, siento que tiene que ser algo significativo, más que cualquier otra cosa”.