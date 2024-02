Carolina Cruz tiene difícil condición y mostró doloroso método al que se sometió

La presentadora Carolina Cruz, ha pasado por varios procedimientos de belleza de los que ha hablado abiertamente, pero recientemente destapó la verdadera razón por la que ha pasado por tantos médicos.

Este año ha sido interesante para ella, pero la verdad es que no todo puede ser un lecho de rosas en su vida, pues admitió que ha estado padeciendo ciertos problemas de salud, por lo que someterse a varios tratamientos profesionales y complejos.

Carolina Cruz y la condición que padece

Resulta que la presentadora de televisión quiso compartir lo difícil que ha sido esta situación a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 7 millones de seguidores y en sus historias compartió el tratamiento al que se sometió y con el que por fin estaría viendo mejorías.

De acuerdo con lo dicho en un ‘en vivo’, la presentadora de Día a Día ha sufrido por años de manchas en la piel, las cuales pueden ser causadas por varios motivos, entre ellos la exposición al sol y el embarazo.

Su condición se cataloga como melasma “es una condición que afecta el rostro de las mujeres, en su mayoría jóvenes. Aparecen por lo general en pómulos, frente y al rededor de la boca”, destacó el doctor Juan Carlos Lloreda quien la está tratando ahora mismo. En su explicación, también dijo que estas también pueden ser heredadas e incluso por los cambios hormonales.

“Después del embarazo me salieron manchas, no me cuidaba del sol, me molestaba si me salía un granito y eso se terminaba convirtiendo en un melasma (...) en octubre tenía las manchas en la frente y en las mejillas tenaz”, dijo Carolina Cruz.

En diálogo con el doctor, aseguró que antes “ya lo había intentado absolutamente todo, tónicos, láser, todos los tratamientos, y dije ‘esta es la última carta que me voy a jugar y si no me ayuda, aprendo a convivir con ellas’, sobre todo con una mancha muy grande que tengo en la frente”.

Hace unas horas, la presentadora de Día a Día, publicó unas historias en Instagram en las que mostró parte del proceso al que se está sometiendo el cual también incluye la ingesta incluso, de unos sueros, pastillas y cremas tópicas que han hecho la diferencia.

En un primer video se mostró con anestesia tópica, la cual consiste en adormecer todo el rostro en donde le iban a poner varias agujas; igualmente, mostró que estaba conectada para recibir un suero que también le ha funcionado.

En la segunda historia mostró el aspecto de su piel después de las agujas y aunque en algunas zonas parecía tener morados, todo fue en pro de ir borrando las manchas de las mejillas y de la frente.

“Yo llegué a tener la piel como un cartón, con los poros muy abiertos y tenía acné”, reveló. Y ahora, con el tratamiento al que se está sometiendo, Carolina aseguró que ha visto cambios y que por fin algo le está sirviendo.