¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque terminaron por infidelidad? Esto se supo

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conformaron una de las parejas más queridas y estables de la farándula colombiana durante más de una década. Su relación, iniciada en el año 2007, estuvo llena de momentos felices, viajes, proyectos compartidos y, sobre todo, el nacimiento de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, en marzo de 2023 la pareja anunció su separación definitiva a través de un comunicado oficial. Aunque la noticia entristeció a sus miles de seguidores, quienes siempre los vieron como una pareja idílica, Carolina y Lincoln aseguraron que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y en buenos términos, priorizando el bienestar de sus hijos.

¿Qué dijo Carolina Cruz?

Si bien no se revelaron los detalles exactos que llevaron al fin de su relación, algunos rumores apuntaban a una posible infidelidad por parte de Lincoln.

Y es que ahora en las redes, muchos se están preguntando si todo tuvo que ver con ello, pues él viajaba mucho para cumplir proyectos y ella de vez en cuando estaba lejos.

Adicional a ello, recientemente Carolina Cruz se sinceró sobre la infidelidad y dio detalles de sus relaciones sentimentales y cómo las ha superado, especialmente en lo que respecta a su relación con el actor Lincoln Palomeque.

En un podcast Cruz aseguró: “La verdad es que he tenido varios novios y la gran mayoría me han puesto los cachos”. Luego, añadió que “el tema de la fidelidad es una elección y es una elección que para todo el mundo no es tan fácil”.

La presentadora de Día a Día contó que esto pasó cuando tenía entre 23 o 24 años y dijo que lo más duro de todo ello era que estaba muy enamorada. “Ese noviazgo fue muy importante para mí, marcó mi vida”, señaló.

No obstante, todo se acabó cuando ella descubrió que él le era infiel: “No me faltó sino llegar a la casa y verlo en acción. Pero encontré su condón utilizado entro del tarrito del baño”.