Actor habría discriminado a Carolina Gaitán por su embarazo: esto fue lo que pasó

Carolina Gaitán será mamá a los 40 años, y aunque ha sido una linda experiencia en pro de lograr sus sueños maternales, la actriz reveló que también ha sido un gran reto, teniendo en cuenta que el embarazo la tomó en plenas grabaciones de ‘Rojo Carmesí', la nueva telenovela de RCN que se estrenará este 16 de abril.

“Me doy cuenta que ser mujer en esta industria y muchas otras es muy difícil”, dijo la también cantante por medio de las redes sociales.

¿Carolina Gaitán fue discriminada por su embarazo?

Aparte de la complejidad de un embarazo, como el dolor en la espalda, nauseas y otros síntomas, lo cierto es que ‘La Gaita’ (como se le conoce artísticamente), también ha tenido que lidiar con algunos comentarios un poco ofensivos hacia su cuerpo, incluso por sus mismos colegas.

De acuerdo con Carolina Gaitán, uno de sus compañeros de set, de quien no reveló el nombre, le dijo un comentario bastante incómodo sobre su actual estado, refiriéndose de manera específica a su imagen física.

“Pongan atención a esto que me acaba de pasar aquí en el rodaje en que estoy ahora. Resulta que después de un breve descanso me voy a sentar para grabar una escena y me dice un personaje lo siguiente que me dejó sorprendida, afectada y con muchas preguntas en mi cabeza”, dijo Carolina Gaitán.

Acto seguido, contó que el hombre se le acercó y le dijo: “Te veías muy bonita cuando no estabas embarazada”.

Por supuesto este comentario no caló de la mejor manera en la actriz, quien confesó sentir incomodidad no solo por las palabras del actor, sino por la actitud con las que la dijo. “Me lo dijo enserio y lo peor fue su tono cómo si estuviera contando el mejor de los chistes”.

“Lo primero es que yo me siento y me veo bonita así como estoy, el embarazo es una de las etapas más lindas de nuestras vidas, no tenemos porque soportar este tipo de señalamientos, apuntes u opiniones, aunque no lo crean, son formas de ataque y merecen una corrección en la sociedad”, añadió Carolina.

Carolina Gaitán: “no hablen del cuerpo de los demás”

Por último, hizo una invitación sincera, tanto a hombres como a mujeres, para que puedan escoger muy bien sus palabras antes de hablar, especialmente cuando se trata del cuerpo de otra persona. De hecho, recalcó que era mejor ni siquiera mencionar absolutamente nada del físico de otros, si nadie les pide su opinión.

“Ahora, independientemente de si estoy o no embarazada, creo que ninguna persona se debería referir frente a ti sobre tu apariencia física o acerca de cómo te vez. Esto es algo a lo que le deberíamos echar cabeza y ver si como sociedad lo podemos corregir”, finalizó.