Carolina Gómez fue comparada con Verónica Alcocer tras cambio de look ¿Se parecen?

Carolina Gómez ha dejado a sus seguidores con la boca abierta al revelar en redes, el nuevo look que decidió hacerse.

La exreina de belleza se despidió de su larga melena castaña para darle la bienvenida a un corte de cabello muy diferente a todo lo que se le ha visto.

¿Qué pasó con Carolina Gómez?

Con el pasar de los años, Carolina ha cautivado por su estilo y elegancia, marcando muchas tendencias. Esto, sumado a su profesionalismo, le han permitido consolidarse como una de las actrices más queridas en todo el país y es recordada por haber participado en grandes producciones como La viuda de la mafia, Mujeres asesinas, A corazón abierto, La venganza de Analía, entre muchas otras.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram compartió su cambio de look con el que sin duda sorprendió a más de uno.

Este cambio de imagen ha generado gran revuelo entre los fans de Gómez, quienes han expresado sus opiniones divididas pues decidió dejarlo corto y rubio platinado, con un flequillo que enmarca su rostro.

Algunos la han elogiado por su atrevimiento y estilo renovado, mientras que otros han preferido su look anterior. “La idea era quitarme esa rana platanera que me caracteriza porque el bronceado de azúcar pasó a mejor vida”.

Sin embargo, con los cambios también surgieron críticas, y Carolina no se quedó por fuera. Algunos usuarios llegaron a comentar sobre el sorprendente parecido de su corte de cabello con el de Verónica Alcocer, la primera dama de la Nación.

Ante ello, la misma actriz decidió responder con su característico humor a quienes aseguran que se ve muy parecida a la actual primera dama.

La actriz fue enfática en que su intensión nunca fue parecerse a ella: “No LA CADAGA! para venr a Colombia noa “pimpear” el look para que no me comparen... ella es ella: yo soy yo. HAHAHA pero bueno, no el corte es muy parecido Sí! AHORA TAMBIÉN es el mismo corte de Claire Underwood en ‘House of Cards’ y qué tal si usamos esa más bien? digo no más”.

Esta comparación también trajo otras reacciones de usuarios de las redes, quienes no dejaron pasar esta oportunidad para seguir dando su punto de vista: “Ayyy nooo, cómo le van a decir eso, Caro es súper linda”; “Las dos son mujeres muy bellas. Pero no se parecen”; “Nooo Carolina es demasiado top para esta comparación”; “Pueda que justo en esa foto su look se parezca pero nada que ver”; “No me parece, cero”, fueron algunos comentarios.

A pesar de todo ello, la actriz demuestra que sigue siendo una mujer segura de sí misma y que no tiene miedo de arriesgarse. Este cambio de look no solo refresca su imagen, sino que también refleja su personalidad vibrante y audaz.