Carolina Gómez se hizo un radical cambio de look ¡Está irreconocible!

Carolina Gómez, recordada por su participación en el certamen de belleza colombiano y en Miss Universo, es actualmente una de las actrices más destacadas del país, con un amplio reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera artística, ha demostrado que no teme a ningún reto ni a realizar cambios radicales. Esto quedó evidenciado en su última publicación en redes sociales, donde compartió su más reciente cambio de look.

También puedes leer: Así fue como Caracol Televisión le dio la bienvenida a Campanita: “Puro corazón”

Con el pasar de los años, Carolina ha cautivado por su estilo y elegancia, marcando muchas tendencias. Esto, sumado a su profesionalismo, le han permitido consolidarse como una de las actrices más queridas en todo el país y es recordada por haber participado en grandes producciones como La viuda de la mafia, Mujeres asesinas, A corazón abierto, La venganza de Analía, entre muchas otras.

El radical cambio de look de Carolina Gómez

Carolina Gómez cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en las últimas horas compartió su cambio de look. En el video se puede ver a la actriz, momentos previos a cortarse el cabello. “Mírenlo por última vez, esta es mi cabellera, vamos a ver qué pasa”, afirmó.

Esto te puede interesar: Karol G se confesó sobre su salud mental: “He necesitado acudir a terapia”

La actriz compartió todo el proceso que vivió en el salón de belleza y cómo fue su radical corte de cabello. Con una enorme sonrisa en su rostro, la actriz no pudo ocultar su emoción por este radical cambio de look y tras haber culminado el proceso mencionó: “Redoble de tambores, por favor…. Señoras y Señores: Mi Nuevo ‘Look’ Enamorada de mi nuevo look”.

La actriz decidió cortarse el cabello, cambiar su estilo y, como era de esperar, esto generó muchos comentarios entre sus seguidores en las redes sociales. “Vamos a extrañar el look anterior, pero todo cambio de look sienta bien siempre. Te quedó bellísimo!”; “Elegante, moderna, sensual, con clase y Fuego”; “Pero imagínate, con esa cara te queda todo hermosoooooo”; “Ufff que cambio, me enamore de nuevo jajaaa quedaste muy linda te ves más sardina”, entre muchos otros.