Carolina Gómez se sinceró y contó detalles de su divorcio: “No fue fácil”

Después de su paso por Miss Universo en 1993, Carolina Gómez se convirtió en una de las celebridades más versátiles de Colombia.

Te puede interesar: Amparo Grisales reveló quién será el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: ¿Quién es?

Para más contenidos, ingresa a este link

Como actriz ha estado en diversas producciones y su último trabajo fue en la novela de Caracol Televisión, llamada Ventino.

¿Qué dijo Carolina Gómez?

Teniendo en cuenta su reconocimiento, los fanáticos de la exreina están atentos a sus proyectos profesionales y a lo que sucede en su entorno personal. Entre uno de los temas más preguntados por sus seguidores se encuentra sobre su pareja sentimental.

En entrevista con revista Aló, Gómez habló sobre su divorcio y ese complicado momento por el que pasó en su vida personal.

“Me separé hace dos años larguitos y no fue sencillo”, empezó mencionando y sin dar mayores explicaciones o revelar más detalles de las razones de su divorcio, agregó diciendo “pero logramos resolver el tema”.

Sin decir más cosas, decidió concluir el tema de esa manera y darle más atención a la persona que la acompaña en este momento, productor Álex García.

“Llegó el amor maduro, el amor maduro que es delicioso. Yo siempre he creído que uno tiene que tener fe en algo, esperanza, y yo le apuesto al amor, lo es todo. A mí me gusta dar amor, esa reciprocidad de ver que yo puedo hacer a alguien feliz, sacarle una sonrisa, un brillo en el ojo y tener eso permanentemente al lado de uno, es bonito. Sin embargo, es un acto muy egoísta también, pues eso no implica dejarme de lado hoy, cosa que sí me pasó en algunos momento de mi vida, pero hoy lo vivo de otra forma”, agregó.

En el podcast de Pilar Castaño la actriz también había hablado de su nuevo amor y aseguró estar muy contenta con él.

De hecho, la actriz ha contado que García tiene cuatro hijas de 18, 20, 25 y 28 años que le han permitido a Carolina explorar la maternidad con mujeres. Incluso, ha tenido la oportunidad de tener conversaciones “de chicas”, una acción que no puede realizar con regularidad pues Thomás es su único hijo.

“Para mí eso ha sido un regalo de vida. Thomás [su hijo] me decía: ‘Estás feliz, como muñequeando’ y le digo yo: ‘Pero es que puedo hablar de cosas de niñas’”, le contó a la experta en moda.

“No sabes lo que me ha servido, entender que hay ciertas cosas que están bien, que yo misma me criticaba como mujer… Yo detesto llorar, no me gusta. ¿Qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida? [...] Estas niñas me han permitido un poco permitir con mi lado femenino”, añadió.

La actriz ya había mostrado anteriormente a su pareja en su cuenta de Instagram, pero, sin mencionar que se trataba de su novio.