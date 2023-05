¡Carolina Gómez tiene novio! Este es el mexicano que le robó el corazón

Después de su paso por Miss Universo en 1993, Carolina Gómez se convirtió en una de las celebridades más versátiles de Colombia. Ahora, se desempeña como actriz y ha estado en diversas producciones como la que se transmite actualmente por Caracol Televisión, Ventino.

Teniendo en cuenta su reconocimiento, los fanáticos de la exreina están atentos a sus proyectos profesionales y a lo que sucede en su entorno personal. Entre uno de los temas más preguntados por sus seguidores se encuentra el tener una pareja sentimental.

Puedes leer: “Ama lo que ves”: Carolina Gómez presumió su sensual figura en redes

Por ello, se conoció, a través de una entrevista que le hicieron, que a su vida llegó un nuevo amor después de haber tenido tres divorcios en su vida.

¿Quién es el nuevo novio de Carolina Gómez?

Gómez confirmó en el podcast de Pilar Castaño que se encuentra de novia con Álex García, un empresario y productor mexicano que tiene a Carolina respirando amor.

De hecho, la actriz ha contado que García tiene cuatro hijas de 18, 20, 25 y 28 años que le han permitido a Carolina explorar la maternidad con mujeres. Incluso, ha tenido la oportunidad de tener conversaciones “de chicas”, una acción que no puede realizar con regularidad pues Thomás es su único hijo.

Lee también: “Me tocaba sola”: Carolina Gómez sobre difícil momento que vivió con su hijo

“Para mí eso ha sido un regalo de vida. Thomás [su hijo] me decía: ‘Estás feliz, como muñequeando’ y le digo yo: ‘Pero es que puedo hablar de cosas de niñas’”, le contó a la experta en moda.

“No sabes lo que me ha servido, entender que hay ciertas cosas que están bien, que yo misma me criticaba como mujer… Yo detesto llorar, no me gusta. ¿Qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida? [...] Estas niñas me han permitido un poco permitir con mi lado femenino”, añadió.

La actriz ya había mostrado anteriormente a su pareja en su cuenta de Instagram, pero, sin mencionar que se trataba de su novio. Además, en las fotografías tampoco se les ve mostrando señales de afecto que permitieran relacionarlos como tal, por lo que pasó desapercibido.

Puedes leer: Carolina Gómez confiesa su secreto para una piel hermosa a cualquier edad

Álex García es un mexicano que empezó como empresario en el mundo financiero. Forbes explica que, tras 20 años en ese plano, saltó al mundo del cine en donde comenzó a destacar al igual que su abuelo, Arturo de Córdova.

Actualmente, el novio de Carolina es un reconocido productor que ha ganado varios premios en la industria televisiva y ha tenido otras decenas de nominaciones por su trabajo.