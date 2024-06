Carolina Ramírez ya tiene nuevo novio tras su separación: “es un bello argentino”

Carolina Ramírez, la reconocida actriz y bailarina colombiana, ha conquistado los corazones del público con su talento en novelas y series de éxito. Conocida por su papel protagónico en “La Hija del Mariachi”, Carolina siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando las polémicas y manteniendo la privacidad de su hogar.

Durante casi 15 años, Carolina estuvo casada con Mariano Bacaleinick, y juntos eran considerados una de las parejas más estables del entretenimiento. En una reciente entrevista con “Lo sé Todo”, la actriz compartió detalles sobre su separación, asegurando que no hubo infidelidad alguna, sino que ambos decidieron tomar caminos distintos.

“Yo me siento muy orgullosa del hombre que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”, afirmó Carolina, demostrando admiración y respeto por su exesposo.

¿Quién es el nuevo novio de Carolina Ramírez?

La vida sigue, y Carolina Ramírez ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Recientemente, la actriz confirmó que está en una relación con un argentino, dejando claro que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. “No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”, declaró Carolina en la misma entrevista.

A través de sus redes sociales, Carolina ha compartido imágenes junto a su nueva pareja, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza y realizando expediciones por lugares hermosos. Aunque aún no ha revelado la identidad de su nuevo amor, se nota que está viviendo un momento de paz y felicidad.

Así, Carolina Ramírez sigue brillando tanto en su vida personal como profesional. Sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su exitosa carrera, están felices de verla disfrutar de esta nueva etapa

La actriz colombiana nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay lugar para el amor y la felicidad.