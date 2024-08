Carolina Cruz expuso duro momento por el que pasa: “Dan ganas de tirar la toalla”

Carolina Cruz, reconocida presentadora colombiana, ha llamado la atención de las redes a raíz de una realidad de la que se atrevió a hablar

La caleña, quien es conocida por siempre trabajar duro y luchar por cada uno de los proyectos en los que encuentra, ha sido enfática en que hay uno en especial que le está costando mucho.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Motivada por una experiencia personal profundamente conmovedora, la presentadora de Día a Día, creó la Fundación Salvador de Sueños, una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con condiciones de salud complejas.

La fundación surgió como respuesta a los desafíos de salud que enfrentó su hijo Salvador, quien nació con una condición médica llamada macrocefalia.

Al presenciar de cerca las dificultades que implicaba acceder a tratamientos especializados y el impacto emocional en su familia, Cruz decidió tomar acción. Su objetivo fue brindar apoyo integral a otros niños y sus familias que se encontraran en situaciones similares.

Si bien su proyecto empezó con toda la motivación de ayudar esos casos duro de menores a los que sus familias no pueden costear los tratamientos, la presentadora de Día a Día se ha visto muy corta de recursos para continuar con su labor.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, la presentador se sinceró sobre lo difícil que ha sido mantener esta labor social e incluso aceptó, que a veces ha querido renunciar a ella y cerrarla.

“Hay veces me pierdo y hay veces que no estoy muy presente aquí hablando de la fundación porque tengo que aceptar que he tenido días donde me dan ganas de tirar la toalla”, empezó diciendo Carolina Cruz.

Posteriormente, la presentadora se definió como alguien terca, disciplinada y determinada, explicando que, cuando se fija un objetivo, no hay quien la detenga hasta que lo alcanza y lo lleva a cabo.

Por esta razón, reconoció que el tema de la fundación y de “emprender en lo social ha sido de lo más difícil, porque la situación del mundo es muy difícil, la situación del país es muy compleja, la gente no cree en las fundaciones, la gente piensa que yo me gasto la plata de la fundación”.

Con esto, aclaró que ella de hecho no recibe nada de este proyecto, y que por el contrario es madrina de tres niños a los que viene ayudando antes de crear oficialmente su fundación.

“Para mí sacar a la fundación sola en el tema económico es casi que imposible porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque las cosas que queremos lograr en recuperación cuesta, entonces estar tocando puertas, estar rogando, estar pidiendo no es fácil, no es sencillo, a mi no me gusta molestar”.

En si discurso, Carolina Cruz aseguró que los padrinos en la fundación son muy importantes y que aunque a veces ha pensado en dejarlo todo ahí y cerrar, su corazón y las historias de los niños le vuelven a dar las fuerzas necesarias para continuar buscando ayudas y formas de continuar con ello.