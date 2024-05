Carolina Soto de Día a Día dio tremendo regaño a su perrita: “Amaneció alborotada”

Carolina Soto, nacida en Cali, es una figura reconocida en Colombia por su destacada trayectoria como presentadora, modelo y empresaria. Su carrera comenzó en el mundo del entretenimiento y rápidamente cautivó a la audiencia con su talento y carisma.

Actualmente, Carolina brilla como copresentadora del programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, llevando alegría e información a los hogares colombianos cada mañana.

Más allá de su faceta televisiva, Soto es una empresaria exitosa. Ha lanzado su propia línea de productos para el cuidado personal y belleza, demostrando su capacidad para emprender y triunfar en diferentes ámbitos.

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram Carolina Soto

Su vida personal también está llena de éxitos. Está casada con Germán González y juntos tienen dos hermosos hijos, Valentino y Violetta. Su familia es su pilar fundamental y la inspira a seguir adelante en cada uno de sus proyectos.

Como parte de su núcleo cercano se encuentran dos perritas y hace poco, una de ellas se convirtió en tendencia al recibir un gran regaño de la presentadora. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Lee también: Carolina Soto habla de salud de su hija y recibe críticas: “Ni que fuera la única”

¿Qué le pasó a Carolina Soto?

La vida con mascotas está llena de alegrías y momentos inolvidables, pero también implica asumir responsabilidades y enfrentar situaciones inesperadas. La reconocida presentadora Carolina Soto lo sabe muy bien, ya que recientemente vivió un episodio desafiante con su perrita Matilda.

Matilda, la adorable compañera de cuatro patas de Carolina, protagonizó una travesura que causó algunos daños en las paredes del hogar. La presentadora no dudó en compartir la anécdota con sus seguidores en redes sociales, mostrando con humor y transparencia la realidad de tener una mascota en casa.

Si bien la travesura causó algunos daños en el hogar, Soto no pudo evitar sentir ternura ante la reacción arrepentida y juguetona de su pequeña peluda.

“¿Qué hiciste, por qué estás escondida? ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me dañaste las paredes, más de lo que estaban? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Usted entiende, yo sé que sí! ¡Eso no se hace!”, comenzó diciendo la presentadora.

Puedes leer: “Casi me muero”: Carolina Soto vivió un susto por inundación en su apartamento

“Me terminó de dañar todas las paredes, todas, mirá… Todo esto me lo arrancó. Hoy se levantó alborotada, más alborotada que nunca, no entiendo por qué… Lo que encuentra lo daña. Vea cómo me tiene la pared, el papel tapiz, me toca cambiar todo ese papel tapiz… Todo, por culpa de Matilda”, añadió.

Tras la travesura de Matilda, Carolina decidió consentir a Praga, su otra perrita, en un gesto de reconocimiento a su buen comportamiento. Sin embargo, la atención volvió a centrarse en Matilda, quien recibió un último regaño: “¡Dame una explicación!”.