Carolina Soto de Día a Día, pasó un susto mientras jugaba con su hija

La presentadora Carolina Soto es una de las mujeres de la farándula más queridas por los colombianos, conectando con sus seguidores tanto en el programa matutino Día a Día como en sus redes sociales.

Es a través de estos medios digitales que la presentadora comparte un poco sobre su vida personal, familiar y proyectos fuera de la pantalla.

¿Qué pasó con Carolina Soto?

Uno de los detalles que más llaman la atención en sus redes sociales es su faceta como mamá y la manera de ser de Carolina con sus dos hijos, Valentino y Violetta.

Junto a sus dos pequeños la presentadora pasa dulces momentos y otros un poco angustiantes, pues, aunque ya estén un poco más grandes, ella adora pasar tiempo de calidad con los dos.

Esta vez, la presentadora decidió enfrentar uno de los miedos que más ansiedad le causa y está relacionado con la sensación de vacío.

Así lo expuso la misma Soto, quien, a través de sus historias de Instagram, publicó un video en el que se vio que estaba compartiendo con su hija.

Allí, se le ocurrió acompañarla, escalando uno de los muñecos inflables, los cuales son muy utilizados para distraer a los pequeños y hacer que pasen un buen rato.

Justamente haciendo eso, la presentadora decidió enfrentar sus nervios, pues como bien lo ha dicho y ha demostrado, ella es una mujer muy nerviosa y ansiosa, pues lo que menos quiere es que uno de sus hijos o ella misma salgan accidentados.

Sin embargo y a modo de “valentía” decidió lanzarse por un rodadero inflable el cual le generó cierta intranquilidad.

“Y me trepé por acá, yo que no soporto sentir vacío, es lo que menos me gusta”, escribió en su historia de Instagram.

Antes de lanzarse se escuchó de fondo lo nerviosa que estaba para lanzarse, pues a pesar de que era una distancia muy corta, para ella sí es importante enfrentarse a esas pequeñas cosas que le generan angustia.