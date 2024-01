¿Carolina Soto está mal de salud? La presentadora se sometió a nuevo tratamiento

Carolina Soto sorprendió a sus seguidores, luego de que decidiera hablar de cómo regresó de vacaciones y de su estado de salud.

Tanto los proyectos profesionales como su vida personal, despierta el interés de quienes la siguen, pues algunas de sus seguidoras mujeres se interesan por los trucos de belleza que usa para siempre lucir radiante ante las cámaras.

Carolina Soto y su truco de belleza

La caleña ha encantado con su personalidad y su cuidado personal es uno de los temas más importantes para ella, sobre todo trabajando en televisión.

A través de sus redes sociales, a Soto se le conoce como una mamá muy presente, pero además como una de las que mejor contenido publica, bien sea de su vida diaria o para diferentes marcas de las que es embajadora.

Esta vez, Soto mostró un nuevo procedimiento al que decidió someterse y por el cual, algunos de sus seguidores se preocuparon.

En un primer momento, Carolina compartió el momento en el que le pusieron una intravenosa, sin embargo, después señaló que se trataba de un procedimiento en el que los pacientes son inyectados con un ‘cóctel’ de proteínas y vitaminas que ayuda a acelerar el metabolismo.

Fotografía por: Captura de pantalla

“Son 182 sueros diferentes, hay para todo: Colágenocon, vitamina C, para acelerar el metabolismo, próstata, migraña, etc. Yo amo esos sueros”, señaló la presentadora de Día a Día.

Después, en un examen de composición corporal, el cual indica inicialmente circunferencias y mide cómo está todo en el organismo, le señalaron a Soto necesita mejorar su ingesta de agua, pues le encontraron algunas falencias.

“Tengo que mejorar la hidratación (se me olvida tomar agua) y comer más proteína (no me gusta tanto). Hasta te dice cómo está tu postura”, escribió Soto.

Por fortuna y para tranquilidad de varios seguidores, la caleña se encuentra bien de salud y esto es solo para fortalecer más su organismo y la forma de trabajo de todo su cuerpo.

Cabe destacar que, al igual que sus compañeras de Día a Día, Carolina Soto cuida muy bien de su figura y cuerpo, por lo que se toma el tiempo de darse regalitos sanos para siempre estar en forma de adentro hacia afuera.