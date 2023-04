Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, sufrió un ‘accidente’ en moto

Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto e Iván Lalinde son algunos de los presentadores actuales del matutino Día a Día uno de los favoritos de los colombianos, pues así lo evidencian las cifras de rating de la franja early de la parrilla televisiva.

Te puede interesar: Paola Turbay, de ‘Ana de Nadie’, recordó cuando el ‘Tino’ Asprilla se le declaró

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En el caso de Soto, usa su cuenta de Instagram, en la que tiene 3 millones y medio de seguidores, para contar detalles, no solo de su trabajo en la televisión, también sus otros proyectos, consejos de estilo de vida y algunas cosas de su vida personal.

Carolina Soto: ¿Qué pasó con la presentadora de Día a Dia?

La caleña recientemente publicó un video en sus redes sociales en el que contó el pequeño accidente que pasó montando en moto.

Mediante un video, la presentadora explicó que pensaba que era buena montando en moto y que de hecho ya había aprendido cómo sentarse allí, pero no salió muy bien.

Soto estaba en Bogotá y tuvo que salir a Cali para terminar unas diligencias que debía hacer en la ciudad y tenía pendientes.

“Pues imagínate que tengo un par de cosas que hacer en Cali que se me quedaron pendientes, entonces hoy voy para allá”, empezó contándole a sus seguidores.

“Pues adivina, tengo otra vez el tema de la moto lista”, aseguró mientras iba caminando saliendo de las instalaciones de Caracol. “Me fui en moto preparada”.

¿Qué le pasó a Carolina Soto?

A continuación mostró algunos videos que logró grabar en el trayecto de su trabajo hasta el aeropuerto. Aunque ella iba relajada en el viaje y sin problema alguno, en medio del camino se dio cuenta que algo no estaba bien.

Segundos después del video transcurrido, la presentadora mostró que por culpa del calor del exosto, a su tenis se le empezó a derretir la zuela.

“Pues mija, efectivamente me di cuenta de esto porque yo empecé a sentir como un calorcito en la planta del pie y como que me estaba ardiendo. Y yo dije ‘brutas será que tengo mal ubicado el pie’ pero cuando ya lo pensé faltaban dos minutos para llegar al aeropuerto”, dijo.

Después finalizó diciendo que todo el camino se fue con el pie en el mismo lugar, lo que aportó para que la zuela se le fuera derritiendo con el tiempo.

“No me alcancé a quemar, ya me revisé el piel. Acabo de llegar donde mi mamá y me tocó llegar así porque qué más. Afortunadamente, no me alcancé a quemar”.

Una vez se conoció el video, varios de sus seguidores reaccionaron ante el pequeño accidente y aplaudieron que no hubiera llegado a quemaduras graves: “Caro por Dios, menos mal no te quemaste”; “Pero dónde compraste esos zapatos Caro, qué peligro esa zuela”; “No sé si a todos los zapatos les hubiera pasado lo mismo pero qué peligro esa zuela”; “Ay Caro qué bueno que no te pasó nada y que no te quemaste”.

Te puede interesar: Increíble cambio, así lucía Carolina Soto antes de ser famosa