Carolina Soto sacó a volar con sus palabras a extranjero que le coqueteó: “Se fue”

Carolina Soto, nacida en Cali, es una figura reconocida en Colombia por su destacada trayectoria como presentadora, modelo y empresaria. Su carrera comenzó en el mundo del entretenimiento y rápidamente cautivó a la audiencia con su talento y carisma.

Actualmente, Carolina brilla como copresentadora del programa matutino Día a Día de Caracol Televisión, llevando alegría e información a los hogares colombianos cada mañana.

Recientemente, una curiosa anécdota llamó la atención de sus seguidores. Allí, les contó que un extranjero intentó acercársele a coquetear, sin embargo, leal a su esposo, la presentadora con una sola frase hizo que el hombre se alejara. ¿Qué dijo? Te contamos.

Carolina Soto es una de las presentadoras de 'Día a Día'. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué le pasó a Carolina Soto?

Carolina es reconocida por su honestidad y su capacidad de hacer reír. La presentadora constantemente deleita a sus fans con anécdotas divertidas, y su última historia no fue la excepción.

Lee también: Este es el costoso tratamiento estético al que se somete Carolina Soto y su mamá

La presentadora de Día a Día, compartió con sus seguidores en Instagram que disfrutó de un domingo en familia en el Parque de la 93. Soto se preparó con anticipación para compartir un almuerzo con su esposo e hijos y, al finalizar la jornada, regresó a su hogar para narrar la experiencia a través de sus redes sociales.

Contó que hasta sus perritos la acompañaron al almuerzo y que, mientras paseaban por ahí, ¡se topó con una fan! Pero eso no fue lo más divertido, Carolina afirmó que “había levantado extranjero”.

Puedes leer: Hijo mayor de Carolina Soto tiene famoso padrino, es actor y cantante

“Cuando estábamos en el restaurante, mi esposo se fue a llevar a los niños al baño, y yo les dije que los esperaba afuera con las perras. En el parque se me acerca un extranjero, que no sé de dónde era porque no le descubrí el acento, y me dice: ‘Hola, estás muy ‘nice’’”, narró la presentadora.

“Dijo: ‘Lo que pasa es que apenas llegué al país y no conozco gente’. No había terminado de hablar cuando yo le dije que mi esposo ya no demoraba en llegar. Él solo se despidió y se fue”, añadió Soto dejando claro lo fiel y leal que es a su pareja, Germán González.