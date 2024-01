“Casi me muero”: Carolina Soto vivió un susto por inundación en su apartamento

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana y es posible verla de lunes a viernes en el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día.

Gracias a su talento y carisma ha reunido una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. Por ello, contantemente se preguntan por sus proyectos profesionales y por lo que sucede constantemente en su entorno personal.

Puedes leer: Así reaccionó Carolina Soto al temblor que hubo en Bogotá: “Siempre lo siento”

Recientemente, compartió un momento en sus redes sociales en el que se pudo ver que tuvo un incidente en su apartamento que la dejó muy sorprendida y en el que confrontó a su esposo para que le explicara que había pasado.

Carolina Soto es una de las presentadoras más queridas de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram @caritosotooficial

Lee también: ¿Carolina Soto está mal de salud? La presentadora se sometió a nuevo tratamiento

¿Qué le pasó a Carolina Soto?

La presentadora compartió recientemente en su cuenta de Instagram una curiosa experiencia. Cuando llegó a su apartamento, se encontró con una terrible inundación. Según contó, esta fue causada por un descuido de su esposo, quien dejó la llave del agua abierta.

Al momento de notar el incidente, Carolina le avisó a su esposo, el cual, sí estaba en la casa. La explicación dada por él fue: “Amor, llegué de la oficina, me entró una llamada, en ese momento me quería meter en agua con hielo y puse a llenar la tina. En el momento de la llamada me desconecté y se me pasó”.

Puedes leer: El grito de Carolina Soto en ‘Día a Día’ que alertó a los demás presentadores

Después de la sorpresa, Soto y su esposo se pusieron a recoger el agua. Al ver la magnitud de la inundación, la empresaria escuchó a su pareja gritar por el “reguero tan impresionante”. Al darse cuenta de que habían desperdiciado mucha agua, decidieron guardarla para usarla en otras cosas.

Además, la presentadora también sufrió daños materiales. Su ropa estuvo a punto de arruinarse por completo, lo que la dejó muy preocupada. “Casi me muero”, exclamó Carolina después de poner a secar la ropa que pudo salvar.