¡Casi muestra la cédula! Se encuentran a J Balvin en la calle y dudan que sea él

J Balvin es uno de los artistas colombianos más destacados de los últimos años y con el pasar del tiempo se ha convertido en uno de los grandes referentes del género urbano. El paisa ha tenido una exitosa carrera musical en la que ha podido trabajar con varios de los artistas más importantes a nivel mundial como es el caso de Selena Gómez, Bad Bunny, Black Eyed Peas, Ed Sheeran, entre muchos otros.

No obstante, pese a que es ampliamente reconocido a nivel mundial, también ha vivido algunas situaciones muy graciosos en la que algunos seguidores lo confunden con otro artista o incluso dudan de que realmente sea él. Esto fue precisamente lo que sucedió recientemente en Indonesia, donde unas mujeres no creyeron que estuvieran junto al paisa y lo cuestionaron varias veces.

Seguidoras de J Balvin se lo encuentran en la calle y dudan de que sea él

El inesperado momento se vivió en un parqueadero en Indonesia, donde unas mujeres se encontraron a J Balvin y pensaron que se trataba de un imitador, por esta razón le pidieron una foto. Sin embargo, el mismo cantante aclaró que él era J Balvin y no un imitador. Esto causó gracia entre los presentes que siguieron dudando de su palabra.

En el video se puede ver como las mujeres dudan de lo que dice y hasta le piden que cante. A J Balvin le causó gracia esto, “cómo no voy a ser yo”, mencionó el cantante, que incluso llegó a decirles que le va a tocar sacar una nueva cédula y otro pasaporte. El paisa, pidió a las mujeres que buscaran el Instagram de él y se dieran cuenta de que efectivamente se encontraba en Indonesia.

.@JBALVIN se encuentra con unas fans en Indonesia y ellas creen que es un imitador.

Casi no las puede convencer de que es él.

Tan bello jajaajaja. pic.twitter.com/yRA1KxrKYE — DoñaPily (@dona_pily2) July 29, 2024

Fue el mismo J Balvin el que mostró sus redes sociales y esto tomó por sorpresa a las mujeres que no podían creer que era él. “Le estoy diciendo que sí soy yo y no me cree”, mencionó J Balvin que se marchó del lugar entre risas.