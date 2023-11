¿Catalina Gómez defendió a Piqué? Esto dijo sobre el drama del español

Los presentadores de Día a Día se han ganado un lugar en el corazón de los televidentes gracias a décadas de estar al aire a través de Caracol Televisión. Una de ellas es Catalina Gómez, quien, además de ser querida por su talento, ha logrado llevar una variedad de consejos hogareños a los colombianos.

Por lo anterior, los seguidores de la presentadora están atentos a todo lo que comparte en sus redes sociales sobre los proyectos profesionales que tiene y sobre lo que pasa en su entorno familiar.

Recientemente, la comunicadora fue blanco de críticas por algunas palabras que dio en el matutino en el que apoyaría en varios aspectos a Gerard Piqué, la expareja de la cantante Shakira. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos.

¿Qué dijo Catalina Gómez sobre Piqué?

Hace unos días el exfutbolista decidió romper el silencio y hablar un poco sobre lo que había sucedido en su vida tras su ruptura con Shakira.

En una entrevista con Jordi Basté para el formato El món a RAC1 el empresario dijo que nunca ha sido de su interés exponer lo que había sucedido entre la cantante y él, a pesar de que en varias ocasiones estuvo realmente expuesto.

Asimismo, fue enfático en decir que no dejará que las opiniones ajenas afecten lo que vive actualmente. “Si hubiera dado importancia a todo lo que se ha dicho, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto”, dijo el deportista.

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat."



“La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. (…) De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo. Es parte del circo, es parte del show que la gente opine, me da igual”, agregó.

Fueron estas declaraciones las que escuchó Catalina y aprovechó para tomar la palabra y dejar una reflexión relacionada con las plataformas en las que ahora es tan fácil opinar sobre las acciones de las celebridades.

De acuerdo con Pulzo, la antioqueña habría dicho: “En las redes sociales estamos expuestos a críticas y señalamientos, donde a menudo los comentarios negativos son más visibles que los elogios. Las redes abren la puerta a que la gente opine sobre nuestros defectos o errores”.