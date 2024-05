Catalina Gómez rompió en llanto en ‘Día a Día’ al recordar a su madre fallecida

Los presentadores de Día a Día se han ganado un lugar en el corazón de los televidentes gracias a décadas de estar al aire a través de Caracol Televisión. Una de ellas es Catalina Gómez, quien, además de ser querida por su talento, ha logrado llevar una variedad de consejos hogareños a los colombianos.

Por lo anterior, los seguidores de la presentadora están atentos a todo lo que comparte en sus redes sociales sobre los proyectos profesionales que tiene y sobre lo que pasa en su entorno familiar.

Recientemente, la comunicadora dejó ver su lado más sensible al hablar de su madre fallecida en medio de la emisión del matutino. Además, puso a llorar a sus compañeros. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te contamos el conmovedor momento.

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram @apuntesdecata

¿Qué pasó con Catalina Gómez de ‘Día a Día’?

En medio de la alegría por el Día de la Madre, las presentadoras de Día a Día, Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez, vivieron un emotivo momento que las llenó de ternura. El canal las sorprendió con un adorable oso de peluche que, al presionarlo, reproducía las voces de sus hijos con mensajes llenos de amor y cariño.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de recordar con cariño y nostalgia a sus progenitoras. Un momento especialmente sentido llegó para Catalina Gómez, quien contó con el apoyo de su compañero Iván Lalinde, pues ambos vivieron la pérdida de su madre.

“Hace 15 años, el 12 de mayo. No había nacido Emilia. Todos los días de mi vida mi mamá se viene a mi mente muchas veces en situaciones con mis hijos, siempre me acuerdo de ella que me estaría diciendo. Ella que consejo me estaría dando”, comenzó diciendo Gómez.

“Cuando Emilia iba a nacer mi mamá se murió y era como la demostración de que el amor todo lo puede y Cristóbal que fue un milagro porque casi no llega a este mundo”, añadió entre lágrimas conmoviendo al resto de sus compañeros.