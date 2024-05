Catherine Siachoque da explosivas declaraciones sobre envejecer: “yo amo el bótox”

Catherine Siachoque es, hoy en día, una de las actrices más queridas por los colombianos, no solo por su talento frente a las cámaras y las exitosas producciones en las que ha participado, sino también por su innegable belleza.

La bogotana de 52 años mantiene desde 1996 una de las relaciones más estables de la farándula colombiana con el también actor Miguel Varoni, quien hace algunas semanas sorprendió con el increíble cambio físico al que se sometió para rejuvenecerse y ser “Miguel Maluma Varoni”, como él mismo se describe.

¿Qué dijo Catherine Siachoque sobre el bótox?

Sin embargo, él no es el único de la pareja que se ha sometido a tratamientos estéticos, ya que Siachoque confesó en el programa ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1 que es fanática del bótox. La actriz aseguró que para ella inyectarse este producto en la piel es una forma de envejecer dignamente.

“Para mí eso de envejecer dignamente no va; ¿entonces me veo como una abuela de 800 años?. Eso es indigno. Para mí digno es envejecer linda, por eso yo amo el bótox”, dijo Siachoque en los micrófonos del reconocido programa de chismes.

Asimismo, criticó a las personas que se van lanza en ristre contra el bótox, asegurando que solo lo hacen desde la ignorancia: “la gente dice: ‘ah, es que se inyectó bótox y se desfiguró’ o ‘se le engordó la cara por inyectarse bótox’. No, eso es ignorancia. Hay que instruirse para poder criticar y para poder usarlo también”.

¿Qué dicen los usuarios sobre las declaraciones de Catherine Siachoque?

Como era de esperarse, las declaraciones de Catherine Siachoque no pasaron desapercibidas en redes sociales, y varios usuarios de Instagram decidieron responder; algunos con comentarios de apoyo a lo dicho por la actriz, mientras que otros criticaron fuertemente que les hayan dicho “ignorantes” en el tema del bótox.

“No ha parido. Eso conserva más”, “Se debe envejecer no con dignidad, sino con presupuesto”, “Se ve mejor Martha Bolaños con sus 51 años”; y “Yo tengo 66 y nadie me cree y nunca me hago nada en la cara. Se ve mayor que yo para tener 52″, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.