¿César Escola le dijo adiós a Caracol Televisión? Se conoció sorpresiva noticia

César Escola, con su carisma inigualable y su profundo conocimiento musical, se ha convertido en una figura emblemática de “Yo me llamo”. Su presencia en el programa ha trascendido las simples evaluaciones, transformándose en un verdadero espectáculo dentro del espectáculo.

La voz de Escola es una autoridad indiscutible en el mundo de la música. Con cada comentario, desentraña los matices más sutiles de cada interpretación, guiando a los concursantes hacia la excelencia. Su pasión por la música es contagiosa, y su capacidad para conectar con el público lo ha convertido en uno de los jurados más queridos de la televisión colombiana.

¿César Escola se va de Caracol?

Más allá de su papel como juez, Escola es un showman nato. Sus reacciones espontáneas, sus anécdotas y su sentido del humor hacen de cada emisión un momento inolvidable.

Su complicidad con Amparo Grisales y los demás miembros del jurado ha generado una dinámica única que ha cautivado a millones de espectadores.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado una nueva temporada de Yo me llamo para 2024, el trabajo para Escola continúa en marcha con proyectos centrados en el ámbito musical. Aunque la serie de talentos no ha tenido una nueva entrega este año, el argentino sigue colaborando con Caracol en iniciativas musicales.

El proyecto más reciente al que está vinculado y con el que se mostró muy feliz y orgulloso fue la novela de la cadena, Klass 95. Esta serie, ambientada en la década de los 90, contará la historia de Shaio Domínguez, quien intenta avanzar en su carrera artística abriéndose paso en una agencia de modelos.

Sin embargo, el músico también aprovechó su plataforma para revelar detalles sobre el nuevo emprendimiento en el que está involucrado, brindando a sus seguidores un vistazo exclusivo a lo que está por venir.

“Hola, soy César Escola y estoy muy emocionado de ser parte del equipo de jurados del concurso más esperado ‘Salitre encanta senior’ para mayores de 40 años, las inscripciones estarán abiertas desde el 25 de agosto. Te invito para que alistes tu voz y muestres todo tu talento, serán 10 millones de pesos en premios. Inscríbete en www.salitreplaza.com.co. Anímate y te espero en ‘Salitre encanta senior’ en Salitre plaza, donde Bogotá tiene el corazón”.

Cabe destacar que su trayectoria en el mundo de la música es extensa y variada. Antes de llegar a “Yo me llamo”, Escola se destacó como presentador y director musical de diversos programas de televisión. Su experiencia y su versatilidad lo convierten en un jurado completo, capaz de evaluar cualquier género musical.