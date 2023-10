Chris Carpentier explotó contra medio colombiano: “Una vergüenza”

Chris Carpentier es uno de los chefs protagonistas en MasterChef Celebrity, pues es uno de los más graciosos, sarcásticos y exigentes en cada una de las temporadas.

Aunque haya sido noticia, debido a sus comentarios en el programa, ahora también hace parte de los titulares por otro tipo de temas y publicaciones fuera de la cocina y del entretenimiento.

¿Qué pasó con el chef Christopher?

El chileno Christopher Carpentier, se ha caracterizado por ser muy sarcástico y de hecho, por tener un humor negro que pocos entienden; pero cuando se trata de hablar de temas muy serios, él se pone a la altura de la discusión.

Esta vez, el responsable de ganarse las críticas del chef fue uno de los medios más escuchados en el país.

La furia que la emisora radial le hizo desatar al chileno fue por nada más y nada menos que la dolorosa guerra que se desató entre Israel y Gaza, un tema bastante delicado y lamentable.

Chris Carpentier no pudo ocultar su fuerte molestia con un medio del país y así se los hizo saber. ¿Qué pasó? Fotografía por: Captura de pantalla

Mucho se ha hablado de las vidas que se han perdido, a causa de este enfrentamiento de Israel y Hamas, ya que el desenlace podría ser catastrófico en términos de pérdidas humanas.

Teniendo en cuenta ello y la preocupación que ya había mostrado Chris Carpentier ante este tema, el experto en cocina volvió a publicar sobre ello pero esta vez a modo de indignación, contra la emisora Blu Radio.

“Qué es esto. Haciendo chistes de la guerra [entre Israel y Hamás]. Una vergüenza”, fueron las contundentes palabras que compartió el reconocido cocinero en su cuenta de Instagram.

Adicional a ello, publicó una captura de pantalla de la emisora que iba escuchando, la cual corresponde al dial de la ya mencionada.

Luego de hacer pública su molestia, el chef chileno no mencionó nada más sobre el tema, sin embargo, sí quedó claro que para él, este tema es muy preocupante.

Cabe destacar que, justamente el fin de semana pasado, hizo una publicación refiriéndose a esta guerra.

“Lamentablemente, hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada”, empezó diciendo. “Una nueva guerra está en curso, es una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas”, agregó.

Finalmente, cerró su mensaje diciendo “paz en el mundo”, sin referirse a la final de MasterChef que se estaba transmitiendo en ese momento.