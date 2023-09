Chris Evans explotó las redes con noticia sobre su relación: ¿Qué pasó?

En el mes de noviembre, la revista People le otorgó a Chris Evans el galardón del hombre más sexy del mundo, en ese número, el actor fue la portada llevándolse grandes halagos. El premio es por ser atractivo, fuera de toda norma establecida.

“Mi madre estará orgullosa de mí. Está orgullosa de todo lo que hago, pero con esto podrá fardar de verdad”, explicó el actor entre risas a la revista para ese momento.

Chris Evans y Alba Baptista, esto pasó con su relación

Este 10 de septiembre el actor se volvió viral en redes sociales por cuenta de una noticia reciente que se dio a través de un medio de comunicación internacional.

Este año, para celebrar Amor y Amistad, el famoso Capitán América hizo público su romance con la portuguesa Alba Baptista a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 18 millones de seguidores.

Sin embargo, ahora la noticia, no tiene que ver con una ruptura más, sino de hecho con una sorpresiva decisión de la pareja.

Rumores indican que Chris Evans, de 41 años, le habría pedido la mano a su novia, la actriz Alba Baptista, de 25. Fotografía por: Getty Images

De acuerdo con una publicación realizada por el medio Page Six, el actor de ‘Los Vengadores’ y su novia, la actriz Alba Baptista, se casaron en secreto.

De acuerdo con la publicaciòn, la pareja dio el “Sí, acepto” el sábado “en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Massachusetts en su casa del área de Boston”.

Una fuente le dijo al medio que “las nupcias estuvieron “cerradas herméticamente”, ya que los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad y se perdieron los teléfonos”.

Los invitados especiales que habrían estado en la ceremonia de Evans, de 42 años, y Baptista, de 26, fueron sus familiares y amigos más cercanos, pues solo ellos fueron los avisados para presenciar la “hermosa” ceremonia.

“La lista de invitados también incluyó a algunos de los coprotagonistas de Marvel del actor, incluidos Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner”, destacó Page Six.

Una vez se conoció la noticia, los comentarios en las redes sociales explotaron con chistes y memes: “Cómo así que Chris Evans se casó y no fue conmigo”; “O sea, Chris Evans se casó y yo sigo igual de soltera y comiendo pasta con atún”; “Me parece espectacular que se casara, de verdad ojalá no haya divorcio en dos años”; “Que Chris se case con Alba en un año de divorcios me da esperanza”.