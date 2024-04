Carpentier reveló el problema de salud que lo alejó de Masterchef: ¿es grave?

Christopher Carpentier ha sabido ganarse el corazón de los colombianos, luego de participar en las últimas cinco temporadas de Masterchef Celebrity Colombia. El chileno acompañó a Nicolás de Zubiría y a Jorge Rausch en la difícil tarea de juzgar los platos que los famosos llevaban hasta el atril.

Sin embargo, los seguidores sintieron gran tristeza cuando el pasado 10 de abril se enteraron de que las grabaciones de la nueva temporada ya iniciaron, y Carpentier no aparecía en la lista de jurados.

“¿Y Christopher? ¿Qué hicieron con mi chileno lindo?”; “Nooo, ¿cómo así que Chris que no va a estar?”; y “El colmo RCN. No pueden dañar de esa manera un programa”, son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de Carpentier en redes sociales.

Lee en Cromos: Ella es la experta que remplazará a Chris Carpentier en MasterChef Celebrity 2024

¿Por qué Chris Carpentier no estará en MasterChef Celebrity 2024?

Sin embargo, lo que pocos desconocen es que la salida del chef chileno no fue decisión del canal, sino de él mismo, tal como lo reveló en un LIVE cuyo objetivo era, precisamente, desmentir todos los rumores que surgieron en redes sociales y decir “adiós” a un público y a un programa que durante cinco años lo llenó de felicidad.

“Yo llegué a Colombia gracias a Masterchef y estoy muy agradecido con Canal RCN y con el público que tanto cariño me dieron”, dijo Carpentier.

Acto seguido, informó que hubo dos grandes razones por las cuales tomó la decisión de dar un paso al costado y no participar en la temporada 2024 de Masterchef Celebrity Colombia.

En primer lugar, relató el difícil momento de salud que vivió al finalizar la temporada pasada, con graves problemas en su espalda que le impedían, incluso, caminar con normalidad.

“Cuando terminó MasterChef después de dos años, me dio duro estar solo, me enfermé, un tema de la columna que no me dejaba ni caminar y emocionalmente cuando la cabeza no lo dice el cuerpo lo grita. No podía caminar ni al atril y hasta Claudia me tenía que ayudar en ocasiones”, dijo.

Te puede interesar: ¡Christopher Carpentier confirmó su divorcio! ¿Se enfrió la relación?

Como segunda medida, explicó que tiene en el tintero un nuevo proyecto culinario que requiere de toda su atención, pues la idea es ofrecer un servicio novedoso y diferente a todos los comensales en Bogotá.

Así, Carpentier no dio más largas a su despedida, y agradeció de forma sentida todo el cariño que le dieron, tanto el público como sus compañeros jurados y Claudia Bahamón, presentadora y cara oficial del famoso reality de cocina.

“Fueron muchos años haciendo este proyecto hermoso. Agradecerle profundamente a RCN, Jorge, Nico, Claudia y a todos por estos maravillosos años juntos. Que esta temporada de 2024 sea todo un éxito”, finalizó.