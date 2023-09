Claudia Bahamón blanco de críticas por promover marca con accidente de su padre

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más adoradas de la pantalla colombiana, pues gracias a su larga carrera en medios, ha despertado el cariño y el interés de los televidentes por conocer más de su vida.

Te puede interesar: ¿Padre de Shakira sigue mal de salud? Así reaccionó cuando le preguntaron sobre él

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Gracias a su participación en MasterChef, la modelo se ha mantenido muy vigente en la televisión colombiana, y su personalidad ha congeniado muy bien con las celebridades que participan y con los seguidores del show.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón?

A pesar de todo el cariño que la presentadora se ha ganado, esta vez fue blanco de muchas críticas luego de que se conociera un video de ella dando un discurso sobre una marca de carros.

El video que se viralizó en TikTok y después en X - Twitter, se ve a la modelo haciendo una introducción rememorando el fatal accidente de su padre.

Claudia Bahamón desató una ola de comentarios negativos, por un discurso que fue visto como “muy desatinado”. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

“Cuando yo comencé con Volvo, mi papá se acababa de morir porque tuvo un accidente. Mi papá se quedó dormido, sufría de micro sueños. Cuando se accidentó, alcanzó a quedar vivo y llamó a mi hermano a decirle ‘perdón hijo, me quedé dormido, pero estoy bien’”, empieza diciendo la colombiana.

Luego agregó “20 minutos después, se murió. Ese accidente se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo”.

Luego, en su discurso dijo que la primera vez que estuvo en un carro de esa marca “el Volvo me recordó que soy pésima para manejar porque agarré el carro y resulta que tiene un sistema que literal ustedes van en un carril y si el carro empieza a irse de ladito porque te quedas dormido, o porque te descuidas, el carro inmediatamente, te regresa”.

Ante ello, la huilense concluyó “si mi papá hubiera tenido ese carro, estaría aquí contándonos un cuento maravilloso”.

Dios mío, qué bajeza la de Claudia Bahamón. 🤮



pic.twitter.com/7fMZaOkKqR — Çésar Fuquen (@cesarfuquenl) September 21, 2023

A pesar de la relación y el argumento que dio Claudia Bahamón para relacionar la marca con el fallecimiento de su padre, varios usuarios de las redes condenaron su discurso y lo calificaron como algo “muy desatinado” de su parte.

“Yo adoro a Clau pero me parece muy bajo usar a su papá para vender carros”; “No puedo creerlo, los famosos se venden por cualquier cosa”; “No puede ser que el accidente de su padre, lo relacione con un simple carro”; “Me duele ver que hagan plata con la muerte de un familiar”; “Muy tenaz esto, pero ella no es la única que ha hecho plata con su desgracia”; “Clau es muy precisa para saber qué decir y qué no, esto me sorprende”; “La enseñanza de esto es no uses a tu familia para hacer plata”; “La plata no lo es todo Claudia, muy mal esto de verdad”, fueron algunos comentarios en redes.