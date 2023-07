Claudia Bahamón recibió dura noticia sobre su estado de salud: “me puse a llorar”

El pasado jueves 13 de julio se conoció una noticia sobre Claudia Bahamón que entristeció a muchos seguidores de la también empresaria.

La huilense tuvo que ser llevada de urgencia a una clínica, ubicada en el norte de Bogotá después de presentar una fuerte afección en su salud.

¿Qué operaciones tiene Claudia Bahamón?

Una vez se conoció que estaba hospitalizada, la cantidad de mensajes hacia la modelo la llevaron a publicar un post en el que aclaró cómo está su salud y por qué tuvo que ser hospitalizada de inmediato.

“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuento los detalles”, empezó diciendo. Después, contó que mientras se encontraba en una terapia con “el Fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y el pulmón, al pasar este pulmón prácticamente colapsó”.

“Sentí demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada, ahogo”, explicó y después agregó que “el diagnóstico fue un neumotórax”.

Luego de contar cuál era su situación, recientemente realizó otra publicación con referencia a otra noticia que había recibido de los médicos en la que aseguró que había llorado mucho.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora publicó un video en el que está buceando y al mismo tiempo explicando la respuesta de los médicos sobre si podría volver a hacerlo o no.

“Alguien acá en el hospital ayer me dijo que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear”, empezó diciendo.

Después destacó en su texto “lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mi. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo”.

Después, reveló que hoy también había llorado pero su manera de pensar había cambiado, pues lo que más desea es volver al mar y a su lugar personal seguro.

“Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese a el fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande!!!”.

Finalmente, escribió que por el momento “no puedo montarme en un avión en al menos 10 días y al mar hasta hacer terapia respiratoria y recuperar del todo mi pulmón. Un mes? Dos meses? Tres meses? No se, pero me tomaré el tiempo que sea necesario para regresar en perfecto estado de salud de mi pulmón”.