“Más empatía”: Claudia Bahamón defendió la ausencia de los jurados de ‘MasterChef’

En las pantallas de la televisión colombiana se puede ver una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Al igual que en las ediciones anteriores, el objetivo es premiar a quien mejor cocine y logre superar todos los retos culinarios que le imponen.

En esta ocasión, repiten como jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. Además, como siempre, es Claudia Bahamón la encargada de presentar el programa.

En varias de las emisiones ya presentadas se ha podido ver que los mencionados anteriormente no siempre están en los capítulos. Esto, ha inquietado a muchos espectadores, los cuales, se preguntan por qué la ausencia de quienes son los anfitriones del programa.

Por lo anterior, la presentadora ha decidido resolver a los televidentes este interrogante, dejando claro, además, que es necesario que aquellos que los ven, sientan un poco de “empatía” ante la situación que pueden presentar.

Claudia Bahamón defiende sus ausencias en ‘MasterChef’

En los últimos episodios de la producción transmitida por el Canal RCN se ha podido ver que en las pantallas no está el chef Jorge Rausch. Sin embargo, no es el único que ha faltado al programa, pues, en otras ocasiones tampoco se le ha visto a Claudia Bahamón o a Christopher Carpentier.

Cuando uno de ellos falta los televidentes se preguntan el motivo de su ausencia al ser personajes importantes en el interior de MasterChef. A otros, también les molesta un poco el hecho de no poder ver al equipo completo y por ello, arrojan comentarios en las redes sociales.

Recientemente, un cibernauta puso en su cuenta de Twitter (X): “La próxima temporada que no falte nadie, el programa se me mocho un día sin Jorge, luego sin Chris, otro sin Claudia. Eso no funciona”.

Con determinación, Claudia decidió dejar un largo mensaje respondiendo a dicho trino en el que deja claro que para ellos también es importante el descanso y el tiempo de calidad fuera del trabajo.

“Te voy a explicar para que tengas más empatía. El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos capítulos diarios de 6:30 a.m. a 8 o 9 p.m. Jornadas extenuantes durante 4 meses. Somos humanos, nos cansamos, nos enfermamos”, comenzó escribiendo la presentadora.

“Por otro lado tenemos familias, en el caso de Chris y yo lejos y pido visitarlos, y bueno otros asuntos de la vida por resolver. De manera que es normal que faltemos unos días por fuerza mayor y otros que pedimos, continuó explicando Bahamón.

Te voy a explicar para tengas más empatía. El programa se graba de lunes a sábado en la noche. Dos cap diarios de 6:30 am a 8 o 9 pm. Jornadas extenuantes durante 4 meses. Somos humanos, nos casamos, nos enfermamos. Por otro lado tenemos familias en el caso de Chris y yo lejos y… https://t.co/dv8SbemN0t — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) August 21, 2023

“Sin embargo, te prometo que en equipo siempre buscamos hacer el mejor programa para todos con todo el amor y profesionalismo. Un abrazo cariñoso. Clau B”, finalizó.

Ante la respuesta de la modelo, el cibernauta nuevamente le respondió: “Si Clau desde tu punto de vista está bien y entendible, pero desde el punto del televidente que solo ve el resultado y que como yo ha seguido todas las temporadas, es raro que falten tantas veces, que muchas veces se vea incompleto el equipo y creo que muchos coincidimos con esto”.

Entonces, la presentadora contestó otra vez: “Tienes razón que siempre será mejor todos. Pero la vida no nos lo permite siempre y lo bueno es que siendo equipo nos apoyamos en nuestro rol cuando faltamos. Eso es lo lindo de trabajar en equipo. Me alegra de todos modos tenerte como televidente y espero la esté pasando bien!”.