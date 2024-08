Claudia Bahamón e Ilenia sufren quemaduras durante reto en ‘MasterChef’: “Me voy”

MasterChef Celebrity comenzó con una alineación de famosos que trajeron entretenimiento y competencia culinaria al máximo nivel. Esta temporada reunió a personalidades del mundo del espectáculo, la música y el deporte, que buscan impresionar a los exigentes jueces con sus habilidades en la cocina.

El reality se ha convertido en un fenómeno en Colombia, capturando la atención del público y generando tendencias en redes sociales. Los fanáticos esperan con ansias cada episodio para ver quién se destacará y quién deberá colgar el delantal.

Recientemente, Claudia Bahamón e Ilenia Antonini fueron protagonistas de dos accidentes que dejaron a varios con los pelos de punta. Ambas habrían sufrido algunas quemaduras por el incidente. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Claudia Bahamón e Ilenia tuvieron un percance en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Accidente de Claudia Bahamón en ‘MasterChef 2024′

Una vez que Ilenia se hizo cargo de los fogones del programa, decidió preparar uno de sus postres. Como ya había notado que los dulces eran su especialidad y le funcionaban muy bien con el jurado, estaba segura de que esta sería una buena elección.

Lee también: ¿Adria Marina tiene novio e hijos? Esto fue lo que confesó la jurado de MasterChef

Con la intención de elaborar un caramelo de panela, la joven artista sufrió una pequeña quemadura al manipular la mezcla sin esperar a que se enfriara lo suficiente.

“Se me ocurre la grandiosa idea de probar con la mano y claro sentí el quemón y mi primera reacción fue pasar el dedo, entonces me alcancé a comprometer la boca y el dedo. En ese momento me dolió, pero creo que la adrenalina de que ya se iba a acabar el reto me permitió sentir no tanto”, dijo Antonini.

Mientras tanto, como es habitual, Claudia Bahamón visitó a cada participante para ofrecerles sus consejos. Sin embargo, durante su visita a la cocina de Jacko, también vivió un momento desafortunado.

Puedes leer: Roberto Cano se despachó contra Franko y Dominica tras salir de MasterChef

Bahamón sufrió un pequeño accidente al intentar mover un sartén caliente. El mango estaba sobre una hornilla encendida y se quemó la mano.

A pesar del incidente, la presentadora afirmó que no fue nada grave. Sin embargo, tuvo que interrumpir su recorrido antes de lo previsto. Mientras volvía a su puesto aseguró a modo de juego: “Soy un desastre, me voy”.