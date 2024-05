Claudia Bahamón encendió las redes con foto en bikini: “Hermosa mujer”

Claudia Bahamón es una de las figuras más queridas y multifacéticas de Colombia. Su exitosa carrera la ha llevado a brillar como modelo, arquitecta, presentadora y empresaria, dejando huella en cada ámbito que pisa.

Es la presentadora oficial de MasterChef Colombia desde 2015, programa que goza de gran éxito. Por ello, ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que pasa en torno a su carrera profesional y su vida personal.

Puedes leer: Claudia Bahamón se hizo un breve retoque estético antes del estreno de MasterChef

Recientemente se pudo ver a través de sus redes sociales que la huilense publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en vestido de baño en la que se le ve el gran cuerpo que ha conservado. ¿La viste? Acá te la mostramos.

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Archivo

Lee también: El emotivo video que papá de Claudia Bahamón le hizo antes de morir: “me gustas”

El cuerpazo de Claudia Bahamón

Claudia es una de las mujeres soñadas de varias personas. No solo resalta en el mundo del entretenimiento por su carisma, versatilidad y profesionalismo, sino, porque ha sabido conservar su excelente figura.

De hecho, hace poco, subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se le ve de espaldas usando un traje de baño lila. De fondo, se ve el mar y llevaba el cabello suelto, lo que hacía que se resaltaran aún más sus curvas.

Puedes leer: Claudia Bahamón ya tendría su favorito para ‘Masterchef’ 2024: “lo necesito”

Como descripción del post Bahamón escribió: “De: Mi Para: Mi. Me caes bien, me gusta como haces las cosas desde el amor y con tanta pasión. Me siento orgullosa de ti. Me gustas incluso cuando me das la espalda porque me hablas de tener carácter. Es más, me gusta cuando lloras… Gracias bai”.

La publicación ya cuenta con más de 15 mil ‘me gusta’ y más de 5678 comentarios entre los que se puede leer: “Upaaaaaaaaa”, “Hermosa mujer”, “Tan perfecta”, “Una linda figura”, “Mamacita hermosa”, y “Tu eres como el vino los años te hacen más bella”.