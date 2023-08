¿Claudia Bahamón fue amenazada de muerte? La preocupante confesión de la modelo

Claudia Bahamón es considerada como una de las presentadoras de televisión más queridas en Colombia, muchos la esperan año tras año cuando llega el momento en el que ‘MasterChef’ regresa a la parrilla, y ahora se encuentran trasmitiendo la más reciente temporada de su versión ‘Celebrity’.

A través de sus redes sociales, la huilense mantuvo al tanto a su audiencia sobre cómo se encontraba su salud y la recuperación de su pulmón, pues cabe recordar que hace unos días sufrió un neumotorax del cual ya se recuperó.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón?

Además de estar en el programa de cocina, la presentadora también se ha interesado por el cuidado del medio ambiente y ha ejercido varios proyectos para cuidar del mismo.

Sin embargo, esa labor por más preciosa e importante que sea en este momento, también le ha traído ciertos dolores de cabeza y preocupaciones.

Sobre su proyecto de cuidado del planeta y su ímpetu por atraer a más gente para crear una conciencia maximizada, la modelo fue muy clara en decir:

“Otros viven en sus territorios alzando la voz e incluso mueren por ello. Por eso, este premio [Mujer del año en sostenibilidad de ‘She Is Global Forum’] se lo dediqué a esos líderes ambientales que han perdido la vida en esa lucha y que no son visibilizados. […] Sé que mi labor la he hecho desde un lado privilegiado, pero justamente he aprovechado mi visibilidad para luchar por el planeta”, dijo recientemente en entrevista con Semana.

Después, preocupó a algunos, al señalar que no todo ha sido color de rosa, pues sí ha recibido fuertes amenazas.

“Al rato comienzo a recibir amenazas de muerte a través de redes. Me decían por Twitter que no volviera a Colombia: ‘Le matamos a su familia y empezamos por sus hijos’”, agregó.

Aunque ella decidió estar callada por un tiempo y no responder a los fuertes mensajes, después de seis meses de haber recibido los mensajes, decidió seguir con su activismo.

“Pero aquí sigo, porque quiero dejarles a mis hijos un planeta tan vivo como el que a mí me tocó en la infancia”, destacó.

En una entrevista pasada para El Espectador, la empresaria habló de la marca BeClá y del foco de la misma: “Llevo mucho tiempo hablando del medioambiente y buscando crear conciencia desde mi experiencia y, a través de los años, uno de los comentarios que más me han hecho las personas es que no saben cómo empezar, no tienen ni la menor idea. Entonces, siempre me preguntaba si era porque me hacía falta decir o hacer algo para que entendieran el tema, porque aunque parece fácil, no lo es”.