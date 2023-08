“Nunca me creyeron”, Claudia Bahamón recordó cuando fue acosada por un cura

El nombre de Claudia Bahamón suele volverse tendencia cada año cuando ‘MasterChef Celebrity’ regresa cada año, siendo una de las producciones más exitosas del Canal RCN. En estos momentos la competencia culinaria de celebridades está al aire de lunes a domingo, como muchos saben, ella es la presentadora del formato, pero la verdad es que su carisma y especial trato con los participantes es algo que suele ser bastante destacado y admirado.

Teniendo en cuenta la atención que se roba la huilense cada vez que sale en pantalla, es usual que muchos busquen más información de su vida personal, es por eso que recientemente han revivido en redes sociales uno de los momentos más oscuros en su vida.

Resulta que algunos internautas revivieron la entrevista que Diva Rebeca le hizo a Claudia Bahamón hace un par de años, en la que ella reveló varios detalles de su intimidad, incluyendo un duro recuerdo, cuando fue víctima de acoso por parte de un cura cuando estaba estudiando arquitectura.

El duro caso de acoso a Claudia Bahamón

“[Fue] un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era rechurro… repilo. Se hizo amigo de todas las viejas”, recordó en la entrevista que está disponible en YouTube.

En el mismo espacio, la conductora de televisión indicó que el hombre resultó siendo bastante acosador y que intentó denunciar su caso en repetidas ocasiones cuando trabajaba para la emisora de La FM, sin embargo, sus declaraciones no recibieron la atención que ameritaba un caso de esta gravedad y nunca se hizo nada al respecto.

“Nunca me creyeron en la universidad”, expresó Bahamón, una de las razones por las que no obtuvo ningún resultado es porque la universidad le exigía pruebas para demostrar el acoso, pero como los celulares con cámara no existían en esa época le fue difícil registrar los hechos.

La celebridad dejó muy claro que la experiencia fue muy fuerte para ella, “Todo el acoso, todo lo que te puedas imaginar”, detalló a Diva Rebeca.