Claudia Bahamón reveló la razón de su hospitalización: “Duele un montón”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Su talento la ha llevado a estar al frente de muchos programas y ser la cara de muchas campañas. Actualmente, se le puede ver todas las noches a través de RCN en MasterChef Celebrity.

Por lo anterior, sus miles de seguidores han estado atentos a su vida y a todos los proyectos nuevos que tenga como profesional. Justamente, ahora mismo la salud de la modelo generó gran preocupación.

Claudia Bahamón habló de su estado de salud

El pasado jueves 13 de julio se conoció una noticia que entristeció a muchos seguidores de la también empresaria.

Claudia Bahamón fue llevada de urgencia a una clínica ubicada en el norte de Bogotá después de presentar algunas afecciones en su salud.

Por lo anterior y la cantidad de mensajes que la huilense ha recibido, decidió publicar un post en el que aclaró cómo está su salud y por qué tuvo que ser hospitalizada de inmediato.

“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuento los detalles”, empezó diciendo.

Después, contó que mientras se encontraba en una terapia con “el Fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y el pulmón, al pasar este pulmón prácticamente colapso”.

“Sentí demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada, ahogo”, explicó y después agregó que “el diagnóstico fue un neumotórax”.

Bahamón aseguró que, el tratamiento para este problema fue conectar “un tubo o catéter grande a la pleura/ pulmón y se deja por unos días para el aire que está atrapado entre la pleura y el pulmón; y así con terapia respiratoria salga del cuerpo y ayude a recuperar la capacidad del pulmón

En su narración también aseguró que le había “dolido un montón. Se siente presión, ahogo, incomodidad. Me toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia“.

Finalmente, dijo que por el momento lo único que está haciendo es rezar y agradecer por la vida. “Además he contado con un equipo médico maravilloso, que me cuida y mantiene el dolor controlado; y bueno, obvio mi mamá, toda mi familia y mis amigos cercanos”.

Ante ello, varios seguidores de la huilense aseguraron que este no era un accidente menor y que realmente el médico había puesto en riesgo su vida.

“Clau fue muy fuerte ese accidente, pudiste morir“; “No Clau, no es un accidente menor, es tenaz que te haya pasado eso, te afectó el pulmón“; “Ay no, espero te recuperes muy bien, eso es lo más importante“; “Pobre! Qué dolor tan tenaz, también me pasó y debes tener mucho cuidado con las terapias de recuperación“; “Muy fuerte y grave Clau, te deseo una pronta y excelente recuperación“, fueron algunos comentarios.